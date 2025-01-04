Belen: il papà è stato dimesso, la sua reazione

Gustavo Rodriguez, il padre delle celebri showgirl Belen e Cecilia Rodriguez, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo un lungo ricovero a causa delle gravi ustioni riportate in un incend...

Gustavo Rodriguez, il padre delle celebri showgirl Belen e Cecilia Rodriguez, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo un lungo ricovero a causa delle gravi ustioni riportate in un incendio avvenuto in un capannone a Gallarate. L'incidente, verificatosi il 5 dicembre, ha avuto origine in un deposito affittato da Gustavo, che è stato trovato con ustioni su gran parte del corpo.

La reazione di Belen

La dimissione, avvenuta dopo un mese di apprensione, ha portato sollievo alla famiglia. Belen ha condiviso un toccante messaggio su Instagram, esprimendo la sua gioia e il suo amore per il padre, sottolineando il legame speciale che li unisce. Anche la moglie Veronica Cozzani ha voluto ringraziare il personale medico dell'ospedale per le cure ricevute.

Durante il periodo di ricovero, Belen e Cecilia hanno costantemente aggiornato i loro follower sulla salute del padre, dimostrando un forte sostegno familiare. Sebbene non siano state rese note le cause dell'incendio, le immagini della dimissione mostrano Gustavo con fasciature evidenti, segno delle gravi ferite subite. Ora la famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere la propria routine.