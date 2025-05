Belen Rodriguez coinvolta in una rissa: ha litigato con una ragazza fuori da un locale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultimo periodo Belen Rodriguez si sta ritrovando spesso al centro del gossip per via della sua sfera personale. Da giorni infatti non si fa che parlare della rottura che c’è stata con la sorella Cecilia Rodriguez, il distacco ormai è evidente ma i motivo non sono ancora noti.

I rumors hanno riportato diverse motivazioni in merito all’allontanamento tra le sorelle Rodriguez, che vedrebbero anche il coinvolgimento di Ignazio Moser, le dirette interessate però non hanno ancora rotto il silenzio per fare chiarezza. Intanto, Belen Rodriguez si è resa protagonista di un’altra vicenda diventata subito virale sul web. Di che si tratta? Ha litigato con una ragazza a Milano fuori da un locale.

Belen Rodriguez pizzicata durante una rissa con una ragazza: spunta il video

Sotto un post della modella argentina sono spuntati diversi commenti in merito alla rissa. Della vicenda ne ha parlato anche Radio RDS dicendo che la conduttrice avrebbe discusso con una ragazza fuori da un locale di Milano, arrivando anche alle mani.

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram un piccolo video che ritrae il momento in cui è avvenuta la rissa. Dal video non si capisce molto, la voce della donna che dice ‘Non insultare’ però sembra essere proprio quella di Belen Rodriguez. Romperà il silenzio per fare chiarezza sulla vicenda? Non ci resta che attendere per scoprirlo.