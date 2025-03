Belcanto: spoiler ultima puntata in onda lunedì 17 marzo 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

​La serie televisiva “Belcanto” si conclude con la quarta e ultima puntata, in onda lunedì 17 marzo 2025 alle 21:30 su Rai 1. Questo finale promette emozioni intense e svolte decisive nella trama, con le protagoniste Carolina e Antonia al centro di scelte cruciali che determineranno il loro futuro. Le due ragazze sono figlie di Maria, interpretata da Vittoria Puccini, una madre divisa tra l’ambizione per Antonia e la scoperta del talento di Carolina. La sua iniziale preferenza per la prima viene messa in discussione dagli eventi, costringendola a rivedere le sue scelte e a cercare di proteggere entrambe le figlie in un contesto storico turbolento. Molto probabilmente, nell’ultima puntata di Belcanto vedremo anche lo sviluppo definitivo della sua storia d’amore con Domenico (Carmine Recano).

Belcanto: Carolina tra arte e rivoluzione

Nel settimo episodio, intitolato “Viva Verdi”, Carolina si trova a fronteggiare il dolore causato dal tradimento della sorella Antonia. Enrico, ricercato dagli austriaci, si nasconde in un cascinale isolato, in attesa di unirsi ai rivoluzionari diretti a Luino. Saverio si offre di aiutarlo a raggiungere la Svizzera, mentre Antonia si prepara da sola al debutto ne “La Cenerentola”. Giacomo è costretto a scegliere tra la carriera e l’amore ritrovato.

Carolina riuscirà a superare sua sorella?

Nell’ottavo e ultimo episodio, “Va, pensiero”, il Maestro Giuseppe Verdi, impressionato dal talento di Carolina, le propone il ruolo di Fenena nel “Nabucco”. Tuttavia, la giovane decide di imbracciare le armi e partire con Enrico per combattere contro gli austriaci. Maria tenta di dissuaderla, cercando di convincerla a non abbandonare la musica e a cogliere l’opportunità offerta da Verdi. Antonia, nel frattempo, cerca di ottenere il ruolo destinato alla sorella.

Antonia: ambizione e solitudine

Antonia, inizialmente favorita dalla madre Maria, vede la sorella Carolina emergere come vero talento nel mondo dell’opera. La ragazza è colta da un forte senso di ambizione e invidia nei confronti di Carolina, che sembra essere molto brava di lei. Nell’ultima puntata abbiamo visto come, dopo aver causato accidentalmente la morte della sorella di Enrico, Antonia è stata rinnegata dalla sorella Carolina. Questo gesto la isola ulteriormente, costringendola a prepararsi al debutto ne “La Cenerentola” senza il supporto di chi la circonda. L’ultima puntata di “Belcanto” promette di chiudere la serie con momenti intensi e decisioni che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti. Le scelte di Carolina e Antonia, influenzate dalle circostanze e dalle loro ambizioni, offriranno agli spettatori un finale avvincente e ricco di colpi di scena. Non perdete l’appuntamento con il gran finale di “Belcanto”, lunedì 17 marzo 2025 alle 21:30 su Rai 1.