Belcanto: perché Maria nutre disprezzo per la figlia Carolina?

La fiction di Rai1 Belcanto, interpretata da Vittoria Puccini e ambientata nell’Italia del XIX secolo, si prepara alla sua conclusione con l’attesissima ultima puntata prevista per lunedì prossimo. Al centro della storia troviamo Maria, donna forte e determinata che lascia Napoli insieme alle figlie Antonia e Carolina per raggiungere Milano. Il loro viaggio non è mosso soltanto dalla speranza di una vita migliore, ma soprattutto dall’ambizione di affermarsi nel mondo del canto lirico. Nel corso degli episodi, tuttavia, è emersa con chiarezza la preferenza di Maria per Antonia, figlia che ha potuto ricevere un’istruzione, dotata di grande talento musicale e costantemente incoraggiata a coltivare il proprio sogno artistico. Questo atteggiamento ha generato tensioni con Carolina, che invece sembra subire il disprezzo della madre e affronta maggiori difficoltà nel trovare spazio e affetto all’interno della famiglia. Il finale dovrebbe pertanto rivelare le motivazioni profonde dietro il rapporto complicato tra madre e figlie, offrendo risposte ai tanti interrogativi posti dagli spettatori nel corso della serie.

Belcanto: cosa è successo tra Maria e Carolina?

Carolina è una ragazza buona, forse non molto raffinata, ma al contempo determinata e con un forte amore per la sua famiglia. Non avendo avuto la possibilità di frequentare la scuola, non ha imparato né a leggere né a scrivere. Maria sembra non nutrire alcun sentimento di affetto nei suoi confronti, arrivando addirittura a ignorare del tutto il fatto che anche Carolina possegga un talento innato per la musica. Ma perché Maria prova tanto disprezzo verso la figlia in Belcanto? Adriana Savarese (20 anni) la giovanissima attrice interprete del personaggio, ha fatto sapere nel corso di un’intervista a Cosmopolitan.it: “Leggere un rapporto minato dal disprezzo, invece, è stato molto triste e provavo molta tenerezza per il mio personaggio. Senza fare spoiler, fortunatamente poi si capirà che c’è un motivo e ci sarà un’evoluzione, non dico altro”.

Adriana Savarese nei panni di Carolina

Il passato di Maria, Antonia e Carolina

Le parole di Adriana Savarese hanno alimentato la curiosità dei fan di Belcanto in vista dell’ultima puntata. L’attrice, pur senza rivelare dettagli precisi, ha confermato che il disprezzo di Maria nei confronti di Carolina ha una motivazione ben precisa e che presto verrà alla luce. Questo ha lasciato spazio a numerose teorie e speculazioni su cosa si nasconda dietro il tormentato rapporto tra madre e figlia. Ambientata nell’800, la storia della famiglia Cuoio è segnata da privazioni e sofferenze. Maria, in particolare, ha dovuto lottare per la sopravvivenza, arrivando persino a prostituirsi per garantire un futuro alla primogenita Antonia, nata dall’amore con il suo ex fidanzato Giacomo Lotti. Diversa, invece, la vicenda di Carolina, figlia di Iginio, uomo crudele e possessivo da cui le tre donne sono fuggite e che, nella prima puntata, è stato ucciso proprio da Carolina. Ma se la verità fosse ancora più drammatica? Una delle ipotesi più inquietanti è che Carolina possa essere il frutto di una violenza subita da Maria, spiegando così il suo atteggiamento freddo e distaccato nei confronti della ragazza. Per scoprire la verità bisognerà attendere l’ultima puntata di Belcanto, in onda lunedì 17 marzo 2025 su Rai1, a partire dalle 21:35. Il finale della fiction si preannuncia denso di emozioni e colpi di scena, con l’epilogo delle peripezie di Maria, interpretata da Vittoria Puccini, e delle sue figlie.