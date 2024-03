Beautiful Puntata i oggi 27 marzo 2024: Ridge smaschera Brooke!

Grazie alle anticipazioni della puntata di Beautiful trasmessa oggi 27 marzo 2024 da Canale 5, scopriamo la trama dell’episodio. Ridge sbugiarderà Brooke davanti a tutta la famiglia. Racconterà infatti che la Logan senior è l’artefice della chiamata ai servizi sociali.

Beautiful, oggi, 27 marzo 2024: Douglas manterrà il segreto

Thomas convincerà Douglas a non rivelare il suo segreto. Lo stilista sa che il sogno di suo figlio è di vedere entrambi i genitori insieme. Il piccolo nasconderà il tradimento del padre alla nonna Brooke. Non solo, dovrà vestirsi bene e fingere felicità per sua nonna Taylor e suo nonno Ridge.

LEGGI ANCHE: Beautiful fan disperati, la soap chiuderà per sempre!

Nella puntata di Beautiful trasmessa da Canale5, oggi 27 marzo 2024, dalle ore 13.50, vedremo Ridge svergognare Brooke. La famiglia rimarrà senza parole. Forrester rivelerà a tutti perchè è arrabbiato con la moglie.

Beautiful anticipazioni, Taylor avrà paura di non essere amata

Eric è sicuro che suo figlio ami ancora Brooke, mentre Taylor avrà paura che il suo futuro marito non sia innamorato di lei. Ecco i motivo per cui Ridge sbugiarderà l’ex compagna. Egli dirà di sapere che la sua ex moglie ha chiamato la Tutela dei Minori, per portare Thomas alla rovina.

Racconterà inoltre di non essere riuscito a fare confessare la donna, non starà però insieme a lei oltre. Steffy si infurierà, mentre Taylor comincerà a credere che tra lei e il suo compagno non ci sarebbe stato nessuno riavvicinamento e nessun matrimonio.