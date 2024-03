Beautiful fan disperati, la soap chiuderà per sempre!

Per Beautiful i fan sono disperati, la data definitiva della sua fine è ufficiale. Beautiful, la soap opera più longeva e intrigante sembra ormai giunta alla fine definitiva, la serie sembra ormai vicina alla cancellazione dai palinsesti.

Dalle anticipazioni americane, scopriamo che l’appassionante saga finirà

Beautiful è stata talmente longeva da convincere i fan di essere infinita. Invece la soap opera più di provenienza americana sembra giunta alla fine.

L’indizio sembrerebbe essere arrivato direttamente dai social network quando William J. Bell, sceneggiatore e produttore statunitense famoso è passato a migliore vita. In seguito Lee Philip Bell, dopo una 15ina di anni, ci ha lasciato.

Lee Philip Bell non ha più realizzato trame

Lee Philip Bell, capo autore della serie oltre che regista, non ha più scritto nuove trame per tutti i suoi amatissimi e telespettatori. 35 sono gli anni consecutivi di messa in onda di Beautiful, senza alcuna sosta. Dall’America è giunta in Italia, la data della fine di Beautiful, la data della fine della soap opera è vicina!

Gli autori non sono più in grado di garantire ai fan storie portanti di medio-lungo termine, interessanti per tutti i milioni di fan di questa serie. Quando arriverà la fatidica data ufficiale? In America non c’è ancora ma, potrebbe avvenire verso la fine del 2024.

In Italia ci sono ancora parecchie puntate da vedere. La fine di Beautiful è prevista tra circa un anno. Con i Forrester e gli Spencer se ne andrà un’epoca!