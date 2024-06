Beautiful anticipazioni ecco con chi sceglie di stare Douglas

Beautiful e le anticipazioni mostrano con chi sceglierà di vivere Douglas. Negli episodi della soap opera trasmessi dal 15 al 21 giugno su Canale 5, nell’orario 13.45 a 14 scopriremo la decisione del piccolo ometto, conteso da tutti.

Beautiful anticipazioni l’affido di Douglas finirà davanti a un giudice

Douglas è stato tolto alla custodia di Thomas, ritenuto non adatto a crescere un bambino come fosse suo padre. Sarà una donna incaricata a decidere sulle delicata questione. Alla presenza di: Douglas, suo padre, zia Steffy e la coppia composta da Liam e Hope (Annika Noelle), che per qualche mese aveva avuto il bimbo in affido prima di restituirlo a Thomas.

LEGGI ANCHE: Tempesta d’amore sorprenderà con un grande ritorno nel cast!

Dopo tutti gli adulti, però, la giudice riterrà che il bambino sia abbastanza maturo per esprimere da solo il proprio pensiero sul luogo e con chi vivere. Nello sconcerto generale, il bambino deciderà di voler andare a vivere… con zia Steffy. La più sorpresa di tutti sarà grande. Hope e Liam rimarranno male male e non capiscono il motivo di questa sua scelta. Douglas è di una saggezza disarmante. Egli spiegherà che a casa di Steffy e Finn (Tanner Novlan) l’atmosfera è giocosa e lui si diverte con i cuginetti Kelly e Hayes.