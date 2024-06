Tempesta d’amore sorprenderà con un grande ritorno nel cast!

Tempesta d’amore sorprenderà fan e telespettatori con un ritorno eccezionale, è ufficiale, di chi si tratta? Le anticipazioni sulla soap opera bavarese mostrano che la telenovela, ideata da Bea Schmidt e trasmessa in Italia dal 5 giugno 2006 su Canale 5, avrà delle novità.

Tempesta d’amore anticipazioni e spoiler della ventesima stagione

La soap è giunta alla sua ventesima stagione superando le 3mila puntate nel 2018. Molti sono stati i personaggi apparsi nella soap e tanti altri sono usciti dal cast. Grazie alle anticipazioni sulle prossime puntate, scopriamo il ritorno nel cast di uno dei protagonisti più amati. Sarà proprio lui?

Già durante la prossima settimana a Bichlheim ci saranno molte sorprese. Eleni e Alexandra, inizialmente riavvicinatasi si riallontanano. Eleni scoprirà un nuovo inganno della madre e prenderà una decisione drastica.

Tempesta d’amore Max è determinato a riconquistare Vanessa

Max vuole riconquistare Vanessa. Carolin diventerà gelosa e Vanessa, sconvolta, deciderà di prendere le distanze da entrambi. André ritornerà dal Sudafrica facendo felice Helene. Ella rimarrà delusa dal primo incontro, Yvonne le aveva consigliato di prendere l’iniziativa. Valentina cercherà di soffocare i suoi sentimenti per Michael, ma verrà turbata da un sogno premonitore la turba.

Dalle anticipazioni di Tempesta d’Amore scopriamo che Eleni non si fiderà più di Leander. La ragazza accuserà il medico di essere complice di Alexandra. Christoph e Alexandra escogiteranno un piano per incastrare Markus, Eleni scoprirà ogni cosa. Christoph tenterà di mediare, ma la tensione rimarrà alta. Carolin rivelerà a Vanessa le vere intenzioni di Max, la loro amicizia andrà in fumo. Erik intende salvare la collana di Yvonne, quindi è disposto a tutto.

Robert rifiuterà la sua offerta, ne farà un’altra. Il paese ostacolerà la loro relazione, Carolin proporrà a Vanessa di trasferirsi a Copenaghen. Valentina vorrà allontanarsi da Michael, che accadrà ancora?