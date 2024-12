Eccoci pronti con Beautiful anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 dicembre 2024. In primo piano ci sarà

la passione tra Hope e Thomas. Egli ha saputo trasmettere a Logan sensazioni che non conosceva. Hope chiederà a Thomas di non divulgare la notizia, almeno per il momento.

Beautiful anticipazioni e trame Hope si sveglia accanto a Thomas, a casa di lui

Hope si sveglierà accanto a Thomas, i due trascorreranno la notte insieme. Non mancheranno parole affettuose, e momenti di complicità. A casa di Steffy e Finn si ritaglieranno momenti di tranquillità, visto che i bambini dormono.

Steffy e Finn parleranno, inoltre, del loro rapporto, la loro vita insieme apparirà una favola. Sheila li ha messi a dura prova e Liam e Hope stanno attraversando una brutta crisi. Alla Forrester Creations, Ridge e Carter noteranno che Thomas è rinato creativamente ed è cambiato.

Il successo del viaggio a Roma

Il viaggio a Roma di Hope è stato un grande successo. Arriverà anche Brooke che, sola con Ridge, mostrerà le sue preoccupazioni circa il rapporto tra Hope e Thomas. La Logan senior ha notato un’attrazione addirittura prima che si baciassero a Roma.

Ridge cercherà di rassicurare Brooke ricordandole che tra Hope e Thomas, in fondo, c’è stato solo un piccolo bacio. Brooke riconoscerà che Thomas si è comportato bene con Hope, deciderà quindi di fargli visita per dialogare con lui.

Beautiful anticipazioni, una sorpresa per Brooke

Logan senior rimarrà sbigottita, sorprenderà Hope e Thomas a letto insieme in intimità. Hope e Thomas saranno avvinghiati, quando verranno sorpresi da Brooke. Ella dirà alla sorella di interrompere la relazione con Thomas.

Hope dovrebbe salvare il suo matrimonio, ma si difenderà dicendo di sentirsi viva e che Liam ha chiesto il divorzio per primo, Taylor, Forrester, chiederà a Carter e a Ridge si trova Thomas, aveva un appuntamento per cena.

Taylor sarà preoccupata per il loro figlio, temendo che Brooke o Hope finiscano per nuocere a Thomas

Taylor scoprirà che Thomas potrebbe essere con Brooke che è andata a fargli visita. Rimasta sola con Ridge, Taylor esprimerà le sue preoccupazioni per il loro figlio. La donna avrà paura che Brooke o Hope possano infrangere l’equilibrio che Thomas ha trovato, ma Ridge non sarà d’accordo. Per lui, il bacio tra Thoms e Hope non avrà alcuna conseguenza.

Wyatt cercherà di convincere Liam a combattere per Hope e per il loro matrimonio, perdonandole quell’unico bacio. Liam, sebbene innamorato di Hope, penserà all’immagine di sua moglie che bacia Thomas con passione.

Hope difenderà l’amore per Thomas, il sentimento che prova per lui è fortissimo. La madre la pregherà di salvare il matrimonio, Liam è ferito, li ha visti baciarsi, ma è sempre innamorato di lei. Liam alla fine è diviso tra due donne e due famiglie, ma vuole lei e soltanto lei. Quindi chiede riservatezza alla madre per quanto scoperto quella sera.

Come finirà l’intrigante love story?