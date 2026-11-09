Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 novembre: Electra scopre il colpevole, Luna chiede aiuto a Bill
Nuova settimana ricca di colpi di scena per Beautiful, la celebre soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate in programma dal 16 al 21 novembre porteranno al centro della scena intrighi, nuove opportunità professionali e situazioni sempre più pericolose per alcuni protagonisti.
Mentre Carter lavora all’espansione della Forrester Creations con un ambizioso progetto dedicato ai profumi, Electra si troverà ad affrontare una verità inquietante che potrebbe cambiare tutto. Nel frattempo Luna continuerà a vivere momenti drammatici in carcere e si rivolgerà a Bill Spencer per ottenere aiuto.
Beautiful: Carter punta sui profumi e Fanny conquista la Forrester
Carter continua a lavorare al suo progetto di crescita aziendale e decide di investire nel settore delle fragranze.
Per questo motivo invita Fanny Greyson alla Forrester Creations, affidandole il compito di sviluppare nuove proposte per una futura linea di profumi. La professionista riesce immediatamente a conquistare l’attenzione di Katie, Hope e dello stesso Carter grazie a tre fragranze particolarmente apprezzate.
Nonostante le incertezze sul futuro della collaborazione, Fanny manifesta il desiderio di continuare a lavorare accanto alla Forrester e di contribuire ai nuovi progetti dell’azienda.
Electra scopre la verità sui deepfake
A Beautiful, grande spazio sarà dedicato anche alla vicenda che coinvolge Electra.
Will e Ivy si presentano negli uffici della Forrester per chiedere spiegazioni a Katie sul licenziamento della giovane. Quando vedono le immagini incriminate, però, Will comprende immediatamente che si tratta di deepfake e non di fotografie autentiche.
La situazione prende una piega ancora più drammatica quando Electra scopre che dietro tutta la vicenda c’è Remy. Furiosa, lo affronta direttamente e lo avverte che rischia gravi conseguenze per le sue azioni. Remy, però, reagisce in modo pericoloso: blocca Electra nel suo appartamento e tenta di convincerla a seguirlo a New York, alimentando una situazione sempre più tesa.
Luna in pericolo in carcere e la richiesta d’aiuto a Bill
Non mancheranno momenti difficili anche per Luna, ormai alle prese con una realtà sempre più complicata all’interno del carcere.
La giovane si ritroverà vittima delle aggressioni da parte delle altre detenute e, sentendosi sempre più sola e vulnerabile, deciderà di rivolgersi a Bill Spencer.
Luna implorerà infatti l’uomo di intervenire per aiutarla a uscire da una situazione che sta diventando insostenibile. Una richiesta destinata ad avere conseguenze importanti e che potrebbe influenzare gli sviluppi delle prossime puntate della soap.