Beautiful anticipazioni americane: Steffy licenzia anche Brooke dopo Hope dalla casa di moda!

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma attualmente negli Usa e tra un anno su Canale 5. Le anticipazioni americane della soap opera rivelano che Steffy licenzierà Hope dalla Forrester Creations dopo averla trovata addosso a Fin in lingerie. In realtà, la ragazza si rivelerà innocente, visto che voleva far colpo su Carter, con il quale ha una relazione segreta. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Hope non riuscirà a difendersi dalle accuse come Brooke davanti a Ridge. Entrambe le Logan rimarranno stupite dal comportamento dello stilista. Le lacrime di Brooke non serviranno a niente questa volta e questo avrà una serie di conseguenze per tutti.

Beautiful, puntate americane: Steffy licenzia Hope e Brooke dalla Forrester Creations

Nelle puntate americane di Beautiful, Carter, Hope e Brooke decideranno dei vendicarsi dei Forrester, creando addirittura una nuova azienda di moda per mettere KO la Forrester Creations. Steffy, nel frattempo, accuserà Brooke di aver rovinato il matrimonio dei suoi genitori e minato la serenità della sua famiglia. L’imprenditrice – dopo essersi liberata di Hope – farà la stessa cosa con la matrigna, licenziandola dal suo posto di lavoro alla casa di moda. Ridge deciderà di sostenere la figlia, non lasciandosi più abbindolare dalla moglie e da Hope. Steffy dirà al padre di voler proteggere la sua eredità dalla matrigna che diceva di amarli. Parole che lasceranno il segno, dato che Ridge inizierà a rivalutare la connessione con Taylor dopo aver capito i suoi errori.