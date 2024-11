Beautiful anticipazioni bomba dall’America: Steffy licenzia Hope dalla Forrester Creations, ecco perché

Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma attualmente in America e tra un anno sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Usa – rivelano che ci sarà un vero terremoto all’interno della Forrester Creations. Steffy sarà una furiosa quando vedrà Hope tra le braccia di Finn. Per questo motivo, la donna deciderà di licenziare la sua sorellastra. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Steffy racconterà quanto visto a Ridge, ordinandogli di prendere una presa di posizione nei confronti delle Logan. Lo stilista deciderà di dare ragione a sua figlia e di licenziare Hope dalla Forrester Creations, annunciandole di aver perso la stima nei suoi confronti. Tutto questo creerà un vero pandemonio perché Carter deciderà di vendicarsi di padre e figlia Forrester.

Hope di Beautiful – www.ilsipontino.net

Beautiful, puntate americane: Brooke contro la decisione di Ridge di licenziare Hope

Nelle puntate americane di Beautiful in onda tra un anno sui teleschermi di Canale 5, Carter commetterà qualche azione che metterà in seria difficoltà Steffy e tutta la famiglia Forrester. Brooke, invece, avrebbe voluto che Ridge proteggesse sua figlia e non seguisse la richiesta esagerata di Steffy, motivata solo dall’odio che ha verso la sua sorellastra. Ma il figlio di Eric ribadirà che è necessario allontanare Hope dalla casa di moda per riportare l’armonia all’interno della Forrester Creations. Brooke si sentirà tradita da suo marito. La Logan senior riterrà opportuno punire Ridge, decidendo forse di licenziarsi anche lei e seguire Hope in un altro campo lavorativo. Una nuova spaccatura quindi nel rapporto tra Brooke e Ridge.