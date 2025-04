Beautiful anticipazioni americane: Liam Spencer ha un arresto cardiaco, fan sotto choc

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Drammatici momenti si vivranno durante le puntate di Beautiful attualmente in onda in America e tra un anno sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni americane della soap opera raccontano che Liam Spencer sarà l’assoluto protagonista della storyline attualmente in corso negli Usa. Il ruolo interpretato da Scott Clifton pareva essere stato messo nell’ombra ma ora un colpo di scena ha ribaltato la situazione a suo favore. La svolta giungerà quando Liam rimarrà vittima di un grave malessere dopo aver litigato furiosamente con Bill. Il giovane rimprovererà suo padre di aver permesso a Luna di tornare in libertà, mediante la grazia. Liam accuserà il magnate di aver giocato con la vita dei suoi cari, rinfacciandogli che Luna aveva tentato di uccidere anche Steffy. Il giovane cercherà di far sentire in colpa Bill ma senza riuscirci.

Beautiful anticipazioni americane: Liam ha un malore durante una lite con Bill

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la lite tra padre e figlio degenererà, tanto che i due dimostreranno di non poter più andare d’accordo. Liam provocherà suo padre, dicendogli di voler lasciare il posto di lavoro, dato che ha preferito una criminale come Luna. Il giovane a questo punto cadrà in terra perdendo conoscenza e sbattendo la testa durante la caduta. Steffy troverà l’ex marito privo di sensi e chiamerà subito i soccorsi. Liam verrà portato in ospedale in arresto cardiaco. Ma i fan possono tirare un sospiro di sollievo visto che la produzione ha fatto sapere che l’attore ha firmato un contratto con Beautiful per ancora tanti insieme a Don Diamont (Bill Spencer).