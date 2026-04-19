Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 aprile su amore, vita di coppia e single: Vergine, tra colpi di fulmine e rese dei conti

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 aprile, i nativi della Vergine dovrebbero aprirsi a nuove conoscenze e lasciare andare i conflitti passati, evitando che le preoccupazioni economiche creino tensioni nei rapporti stabili. I nati sotto il segno del Capricorno sono invece pronti a voltare pagina e a ritrovare la serenità sociale, a patto di affrontare i discorsi in sospeso con sincerità per recuperare la complicità perduta. I Pesci, infine, si trovano in un momento di agitazione emotiva e devono gestire con prudenza le vecchie insicurezze per non compromettere il presente con parole dettate dall’impulsività.

Oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 aprile: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, preparati a una scossa: le emozioni tornano a darti la carica, spingendoti a vivere ogni istante senza troppi calcoli. Le storie nate da poco diventano più concrete, mentre se stai cercando l’anima gemella, avrai occasioni d’oro per fare incontri che lasciano il segno. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la Luna di venerdì risveglierà i tuoi desideri più autentici. In coppia, se hai appena ritrovato la complicità, è il momento di guardare lontano e costruire basi solide. Parlare di sogni e progetti comuni sarà naturale e piacevole; approfitta del weekend per riaccendere il fuoco della passione.

Toro – È tempo di battere il ferro finché è caldo: le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano un ritorno in grande stile dei sentimenti. Grazie a un quadro astrale favorevole, riuscirai a lasciarti alle spalle le tensioni del passato con una leggerezza sorprendente. Sei single? Non restare a guardare, perché le nuove amicizie nascondono potenziali scintille. Se vivi una storia di lunga data, punta tutto sulla chiarezza. Non trascinare i dubbi: un confronto schietto, pur se acceso, ti permetterà di rafforzare l’unione oppure di scegliere, con estrema serenità, la strada dell’autonomia.

Gemelli – Come sottolinea l’oroscopo di Paolo Fox, la tua settimana parte con una carica incredibile ma un pizzico di maretta interiore. Per chi è a caccia dell’amore, il fascino non manca, ma il rischio è quello di incaponirsi sulle persone sbagliate. Nelle coppie storiche c’è un bel fermento, ma attenzione ai nervi scoperti: la tua pazienza è ridotta ai minimi termini. Nelle giornate di lunedì e martedì, cerca di gestire le situazioni con estrema diplomazia per evitare inutili scontri.

Cancro – Sei finalmente sulla via del recupero. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se il tuo cuore è libero, stai ritrovando quella pace interiore che ti mancava da tempo. La voglia di rimetterti in gioco sta tornando a bussare alla tua porta, ma prima di aprire, assicurati di aver fatto piazza pulita dei dubbi residui. Ti sei lasciato alle spalle un mese burrascoso: il peggio è passato, ora respira. Per quanto riguarda la relazione di coppia, la passione non manca, ma tieni a freno l’irascibilità. Mercoledì, in particolare, la pazienza sarà ai minimi termini: evita di ingigantire piccoli intoppi e non permettere ai vecchi rancori di avvelenare il tuo presente.

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 20 al 26 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Basta complicazioni: ti stai lasciando alle spalle l’ostilità di Venere. Se non hai un partner, è il momento di dire stop ai segnali confusi e alle situazioni in sospeso. Libera il campo dai vecchi ricordi che ti frenano. Per chi vive una relazione solida, le recenti discussioni richiedono un confronto sincero piuttosto che musi lunghi. Preparati a una svolta radicale nel weekend, quando l’armonia tornerà a bussare alla tua porta insieme a una grande voglia di coccole.

Vergine – Preparati, perché il tuo fine settimana promette scintille. Se sei single, scuotiti di dosso la pigrizia e apriti con curiosità a nuove conoscenze: la domenica sarà il giorno perfetto per lasciarti travolgere da emozioni mai provate prima. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce però di non sprecare energie preziose in inutili battibecchi con il passato; se qualcuno non è stato sincero, sabato 25 aprile i nodi verranno al pettine e potresti decidere di rimettere tutto in discussione. Se invece hai una relazione stabile, le basi sono solide, ma non sottovalutare i dettagli. Qualche pensiero legato al portafoglio o alla precarietà lavorativa potrebbe alzare la tensione: evita scontri sterili e punta sulla complicità.

Bilancia – Le stelle ti chiedono di rallentare. In questo periodo, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, la tua solita armonia è minacciata da un Marte ostile che scatena dubbi e attriti, specialmente con chi non vede di buon occhio i tuoi recenti cambiamenti. Se cerchi l’amore, l’insicurezza potrebbe farti fare un passo indietro, mentre in coppia la sfida sarà superare una comunicazione un po’ inceppata. Non farti trascinare in discussioni inutili a metà settimana; meglio ritagliarsi un angolo di solitudine piuttosto che litigare. Tieni duro fino a sabato: il fine settimana porterà una ventata d’aria fresca capace di placare ogni tempesta.

Scorpione – È tempo di fare pulizia nei tuoi sentimenti. Se sei in cerca d’amore, smetti di guardare nello specchietto retrovisore e concentrati sulla strada che hai davanti. Grazie a un transito di Venere decisamente più dolce a partire da venerdì, la tua vita sociale prenderà il volo. Preparati, perché i giorni conclusivi del mese promettono scintille con un ritorno di fiamma inaspettato. Gestisci con prudenza i rapporti di lunga data: la noia è un nemico insidioso. Invece di cedere a una tentazione improvvisa, cerca il confronto e prova a riaccendere la passione di un tempo; le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano alla cautela.

La settimana 20-26 aprile secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Presta attenzione a ciò che accade nel weekend perché, stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, le tue relazioni potrebbero farsi confuse. Non cadere nella trappola di puntare obiettivi irraggiungibili: la sfida ti affascina, ma il rischio di smarrire la strada è alto. Nelle coppie di lunga data, qualche battibecco recente potrebbe tornare a galla. Se senti che i tuoi piani di vita a due si sono bloccati, non darti troppa pena: è solo un intoppo temporaneo dovuto alle stelle dei giorni scorsi.

Capricorno – È il momento di voltare pagina. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, per te che sei single torna finalmente il sereno dopo un periodo decisamente sottotono. Se hai il cuore ammaccato da una separazione, non barricarti in casa: nuove conoscenze bussano alla tua porta, specialmente in questa domenica che promette scintille per la tua vita sociale. Hai il coraggio necessario per archiviare il passato, usalo! Se invece hai una relazione d’amore, sfrutta queste ore per affrontare quei discorsi rimasti in sospeso. Fare chiarezza ti aiuterà a ritrovare la complicità perduta. Lascia correre i vecchi rancori e guarda avanti con ottimismo.

Acquario – Se sei single, tieni gli occhi aperti a metà settimana, ma preparati a qualche scintilla di troppo tra venerdì e sabato. In quei giorni la pazienza non sarà il tuo forte: prima di sbottare, fai un respiro profondo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la svolta arriva domenica, la giornata perfetta per aprirti a un incontro magico o dichiararti a chi ti piace. Se hai una relazione, finalmente si cambia musica: con Venere che smette di farti i dispetti, l’agitazione e i dubbi svaniscono. Esci dal guscio, frequenta posti nuovi e manda in pensione la diffidenza!

Pesci – Sei nel pieno di un vero turbine emotivo. Se sei single, preparati: da venerdì una Venere piuttosto agitata metterà alla prova i tuoi nervi, facendo riemergere qualche vecchia insicurezza. Durante il weekend dovrai fare appello a tutta la tua lucidità: non lasciarti trascinare dal caos mentale e rifletti bene prima di ogni mossa. Per chi vive un rapporto di coppia, il rischio è quello di inciampare nei ricordi: non permettere a vecchie storie di rovinare il presente. Soprattutto nei primi giorni della settimana, pesa bene ciò che dici per non accendere inutili scintille con chi ami.