The fifty con Antonella Elia e Helena Prestes arriva su Prime video: c’è la data d’inizio

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The fifty è tra i programmi più attesi della stagione primaverile di Prime video. Il nuovo reality show vedrà 50 personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in prove di mentali e fisiche per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore da casa. Tra le concorrenti di questa prima edizione vi saranno Helena Prestes ed Antonella Elia, protagoniste assolute del Grande fratello. Se la modella brasiliana ha ottenuto la seconda piazza nel 2024, l’ex compagna di Pietro Delle Piane ha ottime possibilità di vincere il reality show guidato da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Prime video ha svelato la data d’inizio di The fifty con un video pubblicato nei suoi canali social.

The fifty arriva il 22 maggio su Prime video

Il debutto di The fifty è fissato per il prossimo 22 maggio su Amazon Prime video. Il reality show ha ottenuto grande successo in Germania e in Francia, tanto che Banijay ha comprato i diritti per proporlo anche in Italia dove siamo sicuri farà molto parlare. Un arrivo posticipato di qualche settimana forse per evitare lo scontro con il Grande fratello vip, che chiuderà i battenti il 19 maggio. Il pubblico potrà così rivedere Antonella Elia ma anche Paola Caruso sfidarsi in prove di cultura e fisiche.