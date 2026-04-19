Grande fratello, Rasha Younes zittisce le malelingue: “Non è stato semplice…”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore. La social media manager è finita al centro del gossip nelle ultime settimane per alcune indiscrezioni che la volevano in crisi con Omer Elomari, con il quale ha iniziato una storia d’amore dopo averlo conosciuto all’interno del Grande fratello. La romana ha aperto un box di domande su Instagram per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’ex concorrente del Grande fratello ha spiegato come ha fatto a gestire i pettegolezzi che sono circolati sul suo conto, scrivendo in questo modo: “Non è stato semplice mantenere l’eleganza ma ognuno alla fine fa quello che vuole. La vita è un boomerang non credo siano persone felici.”

Grande fratello, Rasha Younes e la frecciatina contro gli esperti di gossip

Sempre Rasha Younes ha voluto rispondere ai fans che credevano ad una rottura con Omer Elomari, facendo sapere: “Ognuno si fa un’idea, ma come vi ho già detto se dovesse succedere qualcosa di serio saremo i primi a dirvelo. Non ci sarà bisogno di chiedere a quei falliti che passano la vita a parlare di quella degli altri”, lanciando una frecciatina agli esperti di gossip, i quali hanno speculato sulla sua storia d’amore. Proprio la coppia nata al Grande fratello è stata immortalata felice e innamorata ad un evento avvenuto nei giorni scorsi a Roma.