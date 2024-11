Beautiful anticipazioni americane: Carter e Hope diventano una coppia

Momenti clamorosi stanno accadendo nelle puntate di Beautiful trasmesse attualmente in America. Le anticipazioni americane in programma tra un anno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Carter e Hope riveleranno di provare un’attrazione l’uno per l’altra. Brooke infatti beccherà i due mentre si scambiano un bacio. La coppia chiederà alla donna di non dire niente a Ridge e Steffy. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Hope e Carter decideranno di farsi forza a vicenda. L’avvocato si complimenterà con la donna durante una riunione della casa di moda per il suo lavoro. Un atteggiamento che scatenerà la curiosità di Steffy, il quale penserà che Carter sia stato plagiato da Hope.

Beautiful puntate americane: Carter e Hope potrebbero minare al posto di Steffy come CEO della casa di moda

Nelle puntate americane di Beautiful in onda tra un anno su Canale 5, Steffy inizierà ad osservare meglio le mosse della sorellastra e dell’avvocato per scoprire cosa sta accadendo tra di loro. Nel frattempo, l’avvicinamento tra Carter e Hope potrebbe essere molto pericoloso. I due ragazzi potrebbero utilizzare il momento di debolezza della casa di moda per liberarsi di Steffy per prendere il suo posto come CEO. Carter apparirà alla ricerca della sua rivincita personale e per questo si avvicinerà ad Hope, tornata single dopo la fine del matrimonio con Liam e la fine della frequentazione con Thomas. L’avvocato prenderà le parti di Hope durante una riunione aziendale, andando contro Steffy. Proprio quest’ultima dimostrerà di non avere stima per la sorellastra e per il suo ruolo.