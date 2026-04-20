Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 20 aprile

Redazione20 Aprile 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 20 aprile

RAI1

21.30 La buona stella

RAI2

21.30 The Floor – Ne rimarrà solo uno 

RAI3

21.15 NewsRoom

RETE4

21.30 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 I Cesaroni

ITALIA1

21.20 Blacklight

TV8

21.50 Gialappa’s Show

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.20 V per Vendetta

CIELO

21.20 The November Man

27

21.10 Asterix e Obelix: il regno di mezzo

34

21.00 SuperFantozzi

Redazione20 Aprile 2026