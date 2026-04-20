Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 20 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 20 aprile
RAI1
21.30 La buona stella
RAI2
21.30 The Floor – Ne rimarrà solo uno
RAI3
21.15 NewsRoom
RETE4
21.30 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 I Cesaroni
ITALIA1
21.20 Blacklight
TV8
21.50 Gialappa’s Show
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.20 V per Vendetta
CIELO
21.20 The November Man
27
21.10 Asterix e Obelix: il regno di mezzo
34
21.00 SuperFantozzi