Beautiful anticipazioni americane: Chi è la donna sosia di Sheila?

In Beautiful anticipazioni americane, Sharpe ha evidenziato dieci dita nei piedi della presunta Sheila alla cremazione. Pochi istanti, dopo le fiamme hanno ridotto in cenere il corpo, l’uomo ha intuito che Sheila è ancora viva. Finn si convincerà che Deacon non ha travisato, spinto dal dolore del lutto. I due uomini, nei prossimi episodi americani, cercheranno di capire dove e perché Sheila si sia nascosta.

Beautiful USA Deacon riesce ad accedere alla casella di posta di Sheila

In cerca di indizi su cosa possa essere veramente successo, Deacon accede alla sua casella di posta elettronica. Scoprirà che l’intera vicenda potrebbe non essere un piano della Carter, infatti ha reperito, tra le email della donna, infatti, una conversazione con una certa persona, di nome Sugar.

Dalla chat risulterà evidente che quest’ultima fosse minacciosa nei confronti di Sheila, assicurandole che l’avrebbe trovata e gliela avrebbe fatta pagare. Ma chi è Sugar? Il personaggio in questione, in tempi remoti, era stato interpretato da Robin Mattson (una celebre attrice di soap opera americane, tra cui il cult Santa Barbara).

Beautiful anticipazioni americane, Sugar era una guardia carceraria

Sugar è stata una guardia carceraria che fece evadere Sheila. In cambio avrebbe voluto denaro e vita agiata. La Carter le fece rapire Ridge Forrester durante una luna di miele con Brooke in Sud America, per poi richiedere ed ottenere un riscatto da parte di Massimo Marone di cento milioni di dollari.

Il braccio destro di Sheila, verso cui nutriva una forte ammirazione, che forse nascondeva un altro tipo di sentimento. Nick Marone, nel tentativo di liberare il fratellastro prigioniero, cercò di sedurre Sugar per potersi liberare.

Sugar era diventata la sosia di Sheila

La Carter aveva costretto Sugar a sottoporsi ad una plastica per renderla una sua copia, poi l’aveva fatta arrestare al suo posto in modo da poter essere libera di circolare. Sugar era riuscita ad evadere e aveva attentato alla vita del prezioso Scott per colpire Sheila nel suo tallone d’Achille.

Di Sugar non si è più parlato, le due soap hanno di fatto ignorato le reciproche vicende della Carter. I telespettatori di Beautiful e Febbre D’Amore non sono del tutto sovrapponibili, specie perché negli Stati Uniti la seconda è la più vista, Beautiful gode di una distribuzione internazionale molto più significativa.

Sheila non si sia rivelata una volta morta Sugar

Sheila non si è rivelata una volta morta Sugar: libera dalla minaccia di quest’ultima, avrebbe potuto dimostrare la propria innocenza per l’attacco a Steffy. Gli autori dimostrano la volontà della Carter di essere una brava cittadina, così da riavvicinarla al figlio biologico Finn e tenerla nello scenario della soap, evitandole, almeno per un po’, il ruolo della criminale!