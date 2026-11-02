Beautiful, anticipazioni 9-14 novembre: Ridge passa il Natale con Taylor, Brooke disperata

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Le nuove puntate di Beautiful, in onda dal 9 al 14 novembre su Canale 5, porteranno la storica rivalità sentimentale tra Brooke e Taylor verso un nuovo capitolo. Dopo la crisi che ha allontanato Ridge dalla moglie, l’uomo sceglierà di trascorrere il periodo natalizio accanto alla sua ex compagna, trovando proprio in lei il sostegno che non riesce più a cercare altrove.

Nel frattempo Brooke farà fatica ad accettare la distanza emotiva che si è creata tra loro e vedrà crescere il timore di perdere definitivamente l’uomo che ama. Parallelamente, la situazione alla Forrester Creations continuerà a generare tensioni, con Eric deciso a riprendersi l’azienda e Zende sempre più diviso tra famiglia e lavoro. Taylor riuscirà a riconquistare il cuore di Ridge? Brooke potrà ancora salvare il suo matrimonio? E cosa accadrà alla Forrester Creations dopo il cambio di gestione?

Ridge e Taylor sempre più vicini: il Natale cambia tutto

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Ridge attraverserà uno dei momenti più difficili degli ultimi mesi. Deluso dagli ultimi eventi e ancora ferito dalla situazione che ha coinvolto Brooke, deciderà di prendere le distanze dalla moglie e di trascorrere il Natale lontano da lei.

In questo periodo particolarmente delicato, Taylor diventerà il suo principale punto di riferimento. La donna gli offrirà ascolto, comprensione e sostegno, aiutandolo ad affrontare le ferite lasciate dalla crisi matrimoniale.

Durante le festività, un gesto carico di significato contribuirà ad avvicinarli ulteriormente. Un regalo legato al loro passato riporterà alla luce ricordi che sembravano ormai lontani e regalerà a entrambi un momento di sincera emozione.

A osservare la scena con entusiasmo sarà Steffy, che da tempo sogna di vedere i suoi genitori nuovamente uniti. Proprio per questo motivo il crescente legame tra Ridge e Taylor alimenterà nuove speranze all’interno della famiglia Forrester.

Brooke soffre per Ridge e Hope punta il dito contro di lui

Se Taylor vivrà un momento speciale accanto a Ridge, Brooke affronterà invece giorni molto amari.

La donna continuerà a sperare in una riconciliazione e attenderà un segnale da parte del marito. Tuttavia il silenzio dell’uomo finirà per aumentare il suo senso di solitudine e la sua sofferenza.

Brooke faticherà soprattutto ad accettare la rapidità con cui Ridge sembra aver ritrovato serenità accanto a Taylor. Ogni nuova distanza alimenterà i suoi dubbi e renderà più difficile immaginare un riavvicinamento.

Accanto a lei ci sarà Hope, pronta a sostenerla e a difenderla. La giovane non nasconderà infatti il proprio disappunto nei confronti di Ridge e si mostrerà convinta che l’uomo stia voltando pagina troppo velocemente.

Secondo Hope, lo stilista avrebbe dovuto concedere maggiore spazio al dialogo prima di rifugiarsi nuovamente nel rapporto con Taylor. Una convinzione che finirà per aumentare ulteriormente le tensioni tra le due famiglie.

Beautiful, Eric vuole riprendersi la Forrester mentre Zende custodisce un segreto

Oltre ai sentimenti, le nuove puntate di Beautiful continueranno a sviluppare anche le complesse dinamiche aziendali legate alla Forrester Creations.

Eric non accetterà la situazione attuale e, nonostante i problemi di salute, continuerà a cercare una strategia per riportare l’azienda nelle mani della sua famiglia. Anche Steffy guarderà con crescente preoccupazione agli sviluppi della nuova gestione, temendo conseguenze difficili da controllare.

Nel frattempo Zende si ritroverà in una posizione molto scomoda. Da una parte sentirà il dovere di restare fedele ai Forrester, dall’altra dovrà fare i conti con le responsabilità professionali e con i nuovi equilibri aziendali.

A complicare ulteriormente il quadro arriverà una confidenza di Brooke. La donna gli rivelerà infatti di aver accettato il ruolo di amministratore delegato con l’obiettivo di convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Per questo motivo gli chiederà di mantenere il massimo riserbo.

Mentre Hope inviterà Zende a dare fiducia al nuovo corso della Forrester, il ragazzo continuerà a vivere un profondo conflitto interiore. Allo stesso tempo, il riavvicinamento tra Ridge e Taylor proseguirà senza sosta, lasciando Brooke sempre più sola e preoccupata per il futuro del loro matrimonio.