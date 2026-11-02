Tale e Quale Show, anticipazioni e imitazioni del 3 novembre: Serena Rossi e Nicola Savino ospiti

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Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, che eccezionalmente andrà in onda martedì 3 novembre in prima serata su Rai 1. Il varietà condotto da Carlo Conti entra in una fase sempre più decisiva della competizione e i concorrenti sono pronti a giocarsi punti preziosi con nuove trasformazioni tra musica italiana, star internazionali e personaggi che hanno segnato la storia dello spettacolo.

Ad arricchire la serata ci saranno anche due ospiti molto amati dal pubblico, chiamati a valutare le esibizioni insieme alla giuria fissa. Nel frattempo, la classifica generale resta apertissima dopo la vittoria di Selma nella scorsa puntata. Quali saranno le imitazioni del 3 novembre? Chi sono i giudici speciali scelti da Carlo Conti? E riuscirà Selma a confermarsi al vertice della classifica?

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni del 3 novembre

La settima puntata di Tale e Quale Show proporrà imitazioni particolarmente attese.

Andrea Perroni si confronterà con uno dei giganti della musica italiana, interpretando Vasco Rossi, mentre Jasmine Carrisi vestirà i panni di Claudia Mori. Sfida internazionale, invece, per Maddalena Corvaglia, chiamata a trasformarsi in Nicole Kidman.

Sul palco arriveranno anche Roberta Morise nei panni di Noemi, Paola Perego come Patti Smith, Anna Pettinelli nelle vesti di Wanda Osiris e Selma, pronta a raccogliere un’altra difficile sfida interpretando Donna Summer.

Completano il cast delle imitazioni Stefano Meloccaro, che omaggerà Bruno Lauzi, Max Paiella chiamato a interpretare Phil Collins e Vladimir Randazzo, che porterà sul palco Francesco Sarcina.

Serena Rossi e Nicola Savino giudici speciali della settima puntata

Le anticipazioni di Tale e Quale Show rivelano anche importanti novità sul fronte della giuria.

Accanto a Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini arriveranno infatti Serena Rossi e Nicola Savino, chiamati a valutare le trasformazioni degli artisti in gara.

I due ospiti avranno un ruolo determinante nell’assegnazione dei voti che contribuiranno a formare la classifica finale della serata. Inoltre, come da tradizione, anche il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze attraverso i canali social ufficiali del programma.

I punti ottenuti nelle singole esibizioni avranno un peso importante in vista della classifica generale, che settimana dopo settimana si fa sempre più competitiva.

Selma difende il primato, tornano i duetti impossibili

Dopo il successo ottenuto nell’ultima puntata grazie all’imitazione di Dionne Warwick, Selma proverà a confermarsi tra i protagonisti assoluti di questa edizione.

Alle sue spalle restano però concorrenti particolarmente competitivi, come Andrea Perroni e Roberta Morise, pronti ad approfittare di qualsiasi passo falso per guadagnare posizioni in classifica.

Tra i momenti più attesi della serata tornerà inoltre lo spazio dedicato ai celebri duetti impossibili. Questa volta Flavio Insinna e Gabriele Cirilli daranno vita a una coppia decisamente insolita, portando sul palco Frank Sinatra e Lino Banfi.

Tra imitazioni, musica rigorosamente dal vivo e una classifica sempre più corta, la puntata del 3 novembre promette quindi spettacolo, divertimento e nuove sorprese nella corsa verso il titolo di campione di Tale e Quale Show 16.