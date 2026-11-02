Tale e Quale Show, cambio programmazione: anticipata la puntata del 3 novembre e cosa va in onda al suo posto

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Importante cambio programmazione per Tale e Quale Show nella settimana del 2 novembre. I telespettatori affezionati al varietà condotto da Carlo Conti dovranno infatti fare attenzione a una modifica del calendario che riguarda il consueto appuntamento del prime time di Rai 1. La trasmissione, seguita ogni settimana da milioni di spettatori, non andrà in onda nel tradizionale slot del mercoledì sera e arriverà sul piccolo schermo con un giorno di anticipo.

La decisione non dipende dall’andamento degli ascolti, che continuano a premiare il programma, ma da una scelta legata alla programmazione della rete ammiraglia. Nel frattempo la gara proseguirà regolarmente con nuove imitazioni, ospiti speciali e una classifica sempre più combattuta. Perché Tale e Quale Show cambia giorno? Quando andrà in onda la settima puntata? E cosa trasmetterà Rai 1 al posto del programma di Carlo Conti?

Cambio programmazione: perché Tale e Quale Show cambia giorno e salta il mercoledì sera

La novità più importante riguarda proprio il calendario del programma. La settima puntata di Tale e Quale Show non sarà trasmessa mercoledì 4 novembre, come previsto dalla collocazione abituale della trasmissione. Rai 1 ha infatti scelto di anticipare l’appuntamento a martedì 3 novembre, modificando eccezionalmente il palinsesto della prima serata.

Si tratta di una variazione straordinaria che coinvolge esclusivamente questa settimana. Gli spettatori potranno quindi seguire regolarmente il talent delle imitazioni, ma dovranno sintonizzarsi ventiquattro ore prima rispetto al solito.

La scelta permette alla rete di lasciare spazio a un appuntamento istituzionale particolarmente importante senza rinunciare a una delle trasmissioni più seguite dell’autunno televisivo.

Cosa va in onda il 4 novembre al posto del programma di Carlo Conti

Dietro il cambio programmazione di Tale e Quale Show c’è la volontà di dedicare la serata del 4 novembre a uno speciale evento celebrativo.

Rai 1 trasmetterà infatti uno show dedicato alla Festa delle Forze Armate, realizzato nella cornice del Circo Massimo di Roma. L’evento renderà omaggio alle donne e agli uomini in divisa attraverso una serata speciale ricca di ospiti e momenti istituzionali.

Per questo motivo la Rai ha scelto di anticipare il programma di Carlo Conti invece di sospenderlo. Una soluzione che consente sia di garantire la messa in onda dell’evento speciale sia di non penalizzare il pubblico di Tale e Quale Show.

La variazione non avrà effetti sul numero delle puntate previste e non comporterà modifiche alla gara.

Serena Rossi in giuria e nuove imitazioni per la settima puntata

Nonostante il cambio di giorno, la competizione entrerà regolarmente nel vivo.

La puntata del 3 novembre vedrà l’arrivo di Serena Rossi e Nicola Savino come giudici speciali accanto a Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Inoltre i concorrenti porteranno sul palco nuove imitazioni particolarmente attese.

Andrea Perroni interpreterà Vasco Rossi, Jasmine Carrisi vestirà i panni di Claudia Mori, Maddalena Corvaglia si trasformerà in Nicole Kidman e Roberta Morise renderà omaggio a Noemi. Tra le altre performance spiccano anche Patti Smith, Phil Collins, Francesco Sarcina, Donna Summer e Bruno Lauzi.

Dopo la vittoria conquistata da Selma nella precedente puntata, la classifica generale resta apertissima e ogni esibizione potrebbe cambiare gli equilibri della corsa al titolo finale. Per questo motivo il pubblico dovrà semplicemente ricordare una nuova data: martedì 3 novembre, quando Tale e Quale Show tornerà eccezionalmente in onda con un giorno d’anticipo.