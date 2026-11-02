Forbidden Fruit 4, anticipazioni 9-14 novembre: Hasan Ali vuole sposare Ender, Yildiz sospetta di Sahika

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Le nuove puntate di Forbidden Fruit 4, in onda dal 9 al 14 novembre su Canale 5, porteranno nuovi intrighi, alleanze inaspettate e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Hasan Ali, pronto a sorprendere tutti con una decisione che potrebbe umiliare Sahika e aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Nel frattempo Yildiz continuerà a nutrire forti sospetti sull’ex moglie dell’uomo e proverà a capire cosa si nasconde dietro il loro improvviso divorzio. Anche Cagatay si troverà coinvolto in una situazione delicata quando inizierà a dubitare della lealtà del padre. Perché Hasan Ali vuole sposare Ender? Sahika nasconde davvero qualcosa? E cosa scoprirà Cagatay sul comportamento del padre?

Hasan Ali spiazza tutti a Forbidden Fruit: la proposta a Ender cambia gli equilibri

Le anticipazioni di Forbidden Fruit 4 raccontano che Hasan Ali sarà protagonista di una mossa destinata a sconvolgere tutti.

Dopo il clamoroso divorzio da Sahika, l’uomo cercherà infatti di voltare pagina e affronterà direttamente l’ex moglie. Tuttavia, invece di cercare un riavvicinamento, le comunicherà una notizia del tutto inaspettata.

Hasan Ali annuncerà infatti di voler sposare Ender, sorprendendo sia Sahika che le persone vicine alla famiglia. Inoltre stringerà un accordo con la donna, dando vita a un’alleanza che potrebbe modificare profondamente gli equilibri delle prossime settimane.

Proprio questa decisione rischierà di aprire nuovi fronti di scontro e alimentare ulteriori rivalità all’interno della soap turca.

Yildiz sospetta di Sahika mentre Cagatay tende una trappola al padre

Parallelamente, Yildiz continuerà a osservare con diffidenza il comportamento di Sahika. La giovane resterà infatti convinta che la donna abbia avuto un ruolo molto più importante di quanto si voglia far credere nella vicenda che ha coinvolto Hasan Ali. Per questo motivo non smetterà di sospettare che dietro il divorzio e i recenti problemi dell’uomo possa nascondersi qualcosa di molto più grave.

Anche Cagatay inizierà a nutrire dubbi sempre più forti sul padre. Il ragazzo sospetterà infatti di essere stato sabotato e deciderà di verificare personalmente i propri sospetti.

Per arrivare alla verità organizzerà una trappola studiata nei minimi dettagli. Quando Hasan Ali capirà di essere stato scoperto, tenterà di ribaltare la situazione ricorrendo a una strategia inattesa che lascerà tutti senza parole.

Gelosie, sospetti e tensioni in famiglia a Forbidden Fruit

Le nuove puntate di Forbidden Fruit 4 vedranno crescere anche le tensioni all’interno della famiglia.

L’arrivo di Diana, scelta come tata per il piccolo Halit Can, provocherà infatti la reazione immediata di Asuman. La donna inizierà a guardare con sospetto la nuova arrivata e manifesterà apertamente la propria gelosia.

Nel frattempo Yildiz darà prova ancora una volta della sua impulsività. Convinta che Cagatay le stia nascondendo qualcosa, interromperà un suo incontro di lavoro nel tentativo di smascherarlo.

La situazione prenderà però una piega diversa da quella immaginata. Cagatay reagirà con rabbia e le spiegherà che stava organizzando una sorpresa per lei. L’episodio finirà quindi per creare nuove incomprensioni tra i due coniugi e dimostrerà ancora una volta quanto la fiducia continui a rappresentare un problema all’interno del loro rapporto.

Mentre Hasan Ali prepara il futuro accanto a Ender e Sahika osserva le mosse dei suoi rivali, le prossime puntate di Forbidden Fruit 4 promettono quindi nuove alleanze, strategie imprevedibili e colpi di scena destinati a lasciare il segno.