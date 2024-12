Beautiful, anticipazioni 7 dicembre 2024: Hope senza freni con Thomas, finiscono a letto insieme

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci saranno altri intriganti colpi di scena a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, sabato 7 dicembre 2024, alle 13.45 su Canale 5. Il matrimonio tra Hope e Liam sembra essere giunto ormai al capolinea dopo che lui l’ha vista mentre baciava Thomas a Roma. All’inizio lei ha provato a farsi concedere un’altra possibilità ma di fronte al rifiuto del marito è andata da Forrester.

Le anticipazioni fanno sapere che la Logan confesserà al figlio di Ridge di provare da tempo una forte attrazione nei suoi confronti, mentre era ancora sposata con Spencer ha anche avuto delle fantasie piccanti su di lui. Nel frattempo Wyatt e R.J. proveranno ancora a far cambiare idea a Liam sul divorzio, Forrester gli dirà che la sorella è distrutta a causa del tradimento e della loro rottura, lui però non riesce a perdonarla anche se non vorrebbe perderla.

Spoiler Beautiful 7 dicembre 2024: Liam non riesce a perdonare Hope, lei va a letto con Thomas

Nei prossimi episodi di Beautiful, in onda domani 7 dicembre 2024, Hope continuerà a sentirsi in colpa nei confronti di Liam per come sono andate le cose tra loro, però non riuscirà più ad ignorare i sentimenti e l’attrazione che prova per Thomas. Intanto Deacon andrà in carcere a trovare Sheila, gesto che la renderà non poco felice. La Carter è consapevole di aver commesso molti errori nella sua vita e si chiede cosa sarebbe successo se avesse fatto scelte diverse. Sharpe le dirà che nonostante tutto è una donna meravigliosa e prova ancora dei sentimenti per lei.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che alla Forrester Creation Ridge parlerà con Katie e Carter di ciò che è accaduto in Italia. Loro sono convinti che Liam col tempo perdonerà la moglie perché pensano che il suo gesto sia stato frutto di un momento di leggerezza mentre era al settimo cielo per il successo ottenuto. Intanto, lei sarà a letto tra le braccia di Thomas dopo essersi lasciati travolgere dalla passione.