Beautiful, anticipazioni 25 marzo 2026: Ridge fa una proposta a Brooke, Steffy si ribella

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 25 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge ha provato a placare la tensione nata tra la figlia e Hope e durante il confronto ha dato ragione a Steffy. Lo stilista organizzerà una riunione alla Forrester Creations alla quale parteciperanno Carter, Hope, Steffy e Brooke.

Anticipazioni Beautiful 25 marzo 2026: Steffy si rifiuta di assecondare l’iniziativa del padre

Il motivo della riunione? Ridge offrirà a Brooke la possibilità di diventare il nuovo co-amministratore delegato della Forrester subentrando quindi a lui. L’iniziativa dello stilista però non verrà assolutamente accettata da Steffy.

La figlia di Ridge non ha nessuna intenzione di dirigere l’azienda insieme a Brooke perché è certa che il risultato sarebbe disastroso. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il Forrester insisterà perché è convinto che la Forrester Creations abbia bisogno dell’esperienza della Logan e lui desidera occuparsi solo degli artistici aspetti.