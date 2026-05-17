Arrigo Vecchioni, chi era il figlio di Roberto Vecchioni: malattia, suicidio e la campagna The Coach

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La vita di Roberto Vecchioni è sempre stata intrecciata alla poesia, alla musica e alla parola scritta, ma dietro la sua voce si nasconde anche una storia familiare segnata da un dolore profondo. La morte del figlio Arrigo, avvenuta nel 2023 a soli 36 anni, ha rappresentato una frattura che ha cambiato per sempre l’esistenza del cantautore e di sua moglie, la scrittrice Daria Colombo. Il ricordo di Arrigo continua però a vivere non solo nelle parole del padre, ma anche in un progetto nato proprio dalla sofferenza: la Fondazione The Coach, creata per combattere lo stigma che circonda la salute mentale.

Chi era davvero Arrigo Vecchioni? Quale malattia ha segnato la sua vita? E come è nata la Fondazione che porta avanti la sua memoria trasformando il dolore in impegno civile? Scopriamolo insieme.

La storia di Arrigo Vecchioni: una vita segnata dalla malattia e da una sensibilità profonda

Arrigo Vecchioni era nato nel 1986 ed era il secondo dei quattro figli di Roberto Vecchioni. Cresciuto in una famiglia dove la cultura e la musica erano parte della quotidianità, aveva ereditato dal padre una sensibilità intensa, che però si era intrecciata con una lunga battaglia contro una malattia complessa. Per diciassette anni aveva convissuto con un disturbo bipolare, una condizione che il cantautore ha raccontato solo dopo la sua morte, spiegando come la fragilità del figlio si fosse acuita negli anni, soprattutto osservando il successo del padre.

Vecchioni ha descritto Arrigo come un ragazzo “meraviglioso”, dotato di qualità luminose e di una delicatezza rara. Una persona che amava la vita, ma che allo stesso tempo si confrontava con un dolore interiore difficile da contenere. Il cantautore ha ricordato più volte come la malattia mentale venga ancora affrontata come una vergogna, un tabù che isola le famiglie e le lascia senza strumenti.

Il 18 aprile 2023, la notizia della morte di Arrigo ha scosso il mondo della musica e della cultura. Vecchioni ha scritto poche parole, essenziali e strazianti: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace”. La famiglia non ha mai reso pubblica la causa della morte, ma la madre, Daria Colombo, ha successivamente raccontato che il figlio si era tolto la vita dopo anni di lotta contro la malattia.

Il dolore per la sua scomparsa ha segnato profondamente entrambi i genitori. Vecchioni ha confessato che di giorno cerca di farsi forza, ma la notte, quando Daria dorme, spesso si ritrova a piangere. La moglie, invece, non riesce ancora a trovare pace, e il cantautore ha spiegato che la ferita è ancora aperta, nonostante il tempo trascorso.

Il ricordo di Roberto Vecchioni: un legame che continua oltre la morte

Per Roberto Vecchioni, la morte di Arrigo ha rappresentato “il crollo del mondo”, ma non delle sue certezze. Il cantautore ha spiegato che continua a sentire il figlio vicino, come una presenza che accompagna i suoi giorni. Ha citato Eschilo, ricordando che “si impara soffrendo”, e ha raccontato come la sofferenza abbia trasformato il suo modo di guardare la vita, senza però intaccare i valori che lo hanno sempre guidato.

Vecchioni ha parlato spesso del rapporto con i figli, definendoli la sua forza e la sua ragione di vita. Ha dedicato loro canzoni, libri e riflessioni, spiegando che senza di loro la sua esistenza sarebbe stata “un deserto”. Nel 2016 aveva pubblicato l’album Canzoni per i figli, un progetto che raccoglieva brani dedicati a Francesca, Carolina ed Edoardo, quest’ultimo affetto da sclerosi multipla.

La famiglia ha sempre rappresentato per lui un fortino, un luogo dove si impara a ridere anche nei momenti più difficili. La morte di Arrigo ha spezzato quell’equilibrio, ma non ha cancellato l’amore che continua a legare i fratelli, che Vecchioni descrive come uniti da un affetto raro, capace di resistere anche alle prove più dure.

La Campagna The Coach: il dolore che diventa impegno contro lo stigma

Dalla perdita di Arrigo è nata una scelta coraggiosa: trasformare il dolore in un progetto capace di aiutare chi vive situazioni simili. Il 15 maggio, in una Piazza Duomo gremita per Radio Italia Live, è stata presentata la prima campagna della Fondazione Vecchioni, intitolata The Coach.

Il progetto non è una semplice iniziativa di sensibilizzazione, ma un atto culturale che vuole abbattere il muro di silenzio che circonda la salute mentale. Il video, diretto da Giorgia Di Pasquale, segue il principio “Nothing about us without us”: i protagonisti non sono attori, ma persone che hanno vissuto sulla propria pelle il dolore, tra cui Alfa, J-Ax, Ema Stokholma e Nicole Rossi.

La Fondazione The Coach nasce quindi come risposta a un vuoto, come un modo per dare voce a chi non riesce a farsi ascoltare. Per Vecchioni e sua moglie, è un modo per continuare a far vivere Arrigo, trasformando la sua storia in un aiuto concreto per gli altri.