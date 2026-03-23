Beautiful, anticipazioni 23 marzo 2026: Brooke preoccupata per Hope si confida con Deacon, cosa pensa lui

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 23 marzo 2026, su Canale 5. Di recente Brooke ha notato che la figlia si è avvicinata troppo a Finn e quando le ha chiesto se provi qualcosa per lui lei ha confermato che è così.

La Logan è molto preoccupata per la situazione perché l’equilibrio della loro famiglia potrebbe crollare, infatti ha invitato la figlia a non intromettersi tra Finn e Steffy. In preda alla preoccupazione rivelerà a Deacon che Hope prova una forte attrazione nei confronti del dottore.

Anticipazioni Beautiful 23 marzo 2026: la rivelazione di Brooke spiazza Deacon

Finn vorrebbe avere un rapporto con Sheila e Hope pensa che dovrebbe assecondare il suo desiderio a differenza di Steffy che è assolutamente contraria. Tra marito e moglie è stata tanta la tensione a casa della Carter, la Forrester non fa che ripetere al marito che deve tenere la madre biologica lontana dalla loro famiglia.

Di fronte alla rivelazione di Brooke il padre di Hope apparirà incredulo, lei è molto preoccupata a causa dei sentimenti che la figlia ha iniziato a provare per Finn. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Deacon apparirà felice per il fatto che Hope è propensa a concedere un’altra opportunità a Sheila.