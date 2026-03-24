Beautiful, anticipazioni 24 marzo 2026: nuovo scontro tra Steffy e Hope, c’entrano Finn e Sheila

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 24 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che scoppierà l’ennesima discussione tra Hope e Steffy alla Forrester Creations. Tra loro sono nate molte tensioni nell’ultimo periodo e le cose potrebbero peggiorare se la Forrester avesse la conferma dell’interesse che la Logan prova per suo marito.

Anticipazioni Beautiful 24 marzo 2026: Steffy invita Hope a non intromettersi tra lei e Finn

Hope pensa che Steffy non dovrebbe impedire a Finn di avere un rapporto con Sheila, parole che la faranno infuriare non poco. A causa della Carter in passato lei e la sua famiglia hanno sofferto molto ed è convinta che sia ancora pericolosa.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Forrester inviterà Hope a non interferire nelle loro vicende familiari. Le due verranno interrotte da Ridge, che proverà a far tornare il sereno, ancora una volta però si dirà d’accordo con la figlia.