Beautiful, anticipazioni 20 ottobre 2026: Ridge fa un’altra proposta a Carter, lui non cambia idea

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 20 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la situazione alla Forrester Creations sarà sempre più complicata dopo che Carter ha messo in atto il suo piano, gesto che ha profondamente deluso i Forrester dal momento che si fidavano ciecamente di lui.

Anticipazioni Beautiful 20 ottobre 2026: Eric e Steffy supplicano Carter, lui non rinuncia al controllo della Forrester

Nonostante l’abbia ferito terribilmente Ridge deciderà di offrire un’ultima possibilità a Carter per evitare di iniziare una guerra contro di lui. Al Walton dirà che lui e la sua famiglia si lasceranno tutta questa assurda vicenda alle spalle se lui rinuncerà al controllo legale della Forrester che ha ottenuto dopo averli ingannati.

Anche Steffy ed Eric saranno d’accordo con Ridge e supplicheranno Carter di non tradire ancora la loro fiducia dopo che per anni lo hanno considerato uno di famiglia. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che non riusciranno a convincerlo, ai Forrester dirà che la sua intenzione è quella di guidare un’azienda nuova, incentrata sull’audacia imprenditoriale, sul rispetto e mai sui personali rancori.