Beautiful, anticipazioni 16 aprile 2026: legame speciale tra Paris e Douglas, Steffy felice per le nozze

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Thomas trascorrerà un po’ di tempo con Paris e Douglas a casa della sorella, dove vivranno un idilliaco momento familiare, segno che sono molto uniti.

Anticipazioni Beautiful 16 aprile 2026: Thomas e Paris parlano delle nozze con Steffy, lei approva

Il figlio di Thomas farà vedere con grande gioia alcune foto che ha scattato, queste lasciano chiaramente intuire quanto sia forte il suo legame con Paris.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Paris sa bene che Hope prova ancora dei sentimenti irrisolti nei confronti di Thomas, però è sicura che lui la ami. A Steffy diranno che hanno intenzione di celebrare le nozze a casa di Eric, portando così avanti la trazione dei Forrester. La figlia di Ridge sarà molto felice per loro e per il loro amore, soprattutto perché vede il fratello finalmente sereno.