Beautiful, anticipazioni 14 aprile 2026: Paris non vede l’ora di sposare Thomas, Brooke è preoccupata

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 14 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Paris ha confidato a Ridge e Brooke di essere felicissima del fatto che Thomas le abbia chiesto di sposarla nella villa di Eric e che le nozze verranno celebrate lì. Lei sa bene che Hope non ne è affatto felice, dirà però che la Logan ha avuto la sua occasione con il Forrester però si è tirata indietro.

Anticipazioni Beautiful 14 aprile 2026: Paris parla con Ridge e Brooke del fidanzamento, cosa teme la Logan

Paris è pronta a trascorrere la sua vita con Thomas e non vede l’ora di diventare sua moglie, entrambi sono al settimo cielo per le imminenti nozze.

Non appena Ridge e Brooke resteranno da soli lei ammetterà di essere preoccupata per il fidanzamento di Thomas. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che anche la Logan teme che lui abbia preso così in fretta questa decisione a causa di un’emotiva reazione alla sua storia d’amore con Hope.