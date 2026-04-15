Beautiful, anticipazioni 15 aprile 2026: Hope si sfoga con Finn, ha sbagliato a rifiutare Thomas?

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 15 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che per Hope non è un momento affatto facile, da quando ha scoperto che Thomas e Paris presto diventeranno marito e moglie sta soffrendo moltissimo. A Brooke ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lo stilista.

Anticipazioni Beautiful 15 aprile 2026: Hope è confusa, ha commesso un errore con Thomas?

Hope continuerà ad essere molto turbata a causa del fidanzamento di Paris e Thomas e si sfogherà con Finn. Il dottore proverà a rassicurarla, capisce la sua sofferenza ma le consiglierà di lasciarsi la loro relazione alle spalle.

Il marito di Steffy dirà alla Logan che Thomas ormai si è legato sentimentalmente a Paris e le dirà che merita di meglio. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope sarà molto confusa, non potrà fare a meno di chiedersi se è stato un errore rifiutare le proposte di matrimonio del Forrester.