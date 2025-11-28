Beatrice Luzzi stronca Helena Prestes: “E’ cinica” e su Alfonso Signorini dice che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scorsa edizione del Grande Fratello continua a tenere alta l’attenzione del pubblico nonostante si sia conclusa da ormai diversi mesi. Tra le protagoniste assolute vi è stata Beatrice Luzzi, che ha ricoperto il ruolo di opinionista del reality show. Proprio la donna ha rilasciato un’intervista al portale Fanpage dove ha usato parole fortissime nei confronti di alcuni protagonisti del Grande Fratello. L’ex opinionista ha stroncato Helena Prestes, commentando negativamente la sua decisione di aprire una wishlist su Amazon per i regali dei fans. Beatrice Luzzi ha dichiarato. “Del cinismo di Helena Prestes io ho parlato in tempi non sospetti, e questo conferma che avevo individuato esattamente il personaggio. Forse dipende dalla sua cultura, ma per quanto mi riguarda questi episodi sono coerenti con la persona che avevo individuato“.

Beatrice Luzzi parla del rapporto con Alfonso Signorini

Nel corso dell’intervista a Fanpage, Beatrice Luzzi ha parlato anche di Alfonso Signorini, con il quale aveva avuto alcuni scontri in diretta al Grande Fratello. Alla domanda, in che rapporti è col conduttore, la donna ha dichiarato: “Bisognerebbe chiederlo a lui, perché è assolutamente imprevedibile. E se mi chiedesse di tornare, lo farei a una condizione. Che mi lasciasse più spazio, perché sono stata schiacciata da lui e da Cesara. Per rispetto dei loro ruoli e della loro anzianità televisiva, sono rimasta al mio posto, ma tornando indietro mi prenderei lo spazio anche quando non mi viene concesso, per dire ciò che è importante dire“. La donna ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, dicendo la propria opinione senza aver paura delle critiche.