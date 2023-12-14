Bari, un ripostiglio di 10 mq diventa un B&B: la struttura era abusiva

Bari, un ripostiglio di 10 metri quadri diventa un B&B: la struttura era abusiva.A Bari, nel quartiere di Poggiofranco una signora ha messo a disposizione per la ricezione turistica un locale di 1...

Bari, un ripostiglio di 10 metri quadri diventa un B&B: la struttura era abusiva.

Bari, un ripostiglio di 10 mq diventa un B&B: la struttura era abusiva

A Bari, nel quartiere di Poggiofranco una signora ha messo a disposizione per la ricezione turistica un locale di 10 metri quadri. La stanza non era mai stata accatastata come abitabile, eppure è stata trasformata in un B&B. Infatti, il locale non rispettava le normative e i requisiti legali richiesti per l’accoglienza turistica. La polizia annonaria dei vigili urbani di Bari smaschera l'abusivismo. La proprietaria del vano, che abita al secondo piano dello stabile, dovrà pagare una multa che varia dai 5 ai 10 mila euro. In un contesto di abusivismo generale, la vicenda per quanto grottesca non sorprende, tuttavia lascia un senso di amarezza.