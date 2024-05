Barbara D’Urso torna in televisione? Il suo agente rompe il silenzio e svela come stanno le cose

Barbara D’Urso è attualmente ferma ai box da circa due anni dopo la decisione di Piersilvio Berlusconi di toglierle Pomeriggio Cinque per affidarlo a Myrta Merlino. La conduttrice di Napoli non è ancora tornata in televisione con qualche programma. Infatti, la sua ultima apparizione è stata a Domenica In dalla sua amica Mara Venier. Lucio Presta a questo punto ha voluto fare chiarezza e svelare come stanno le cose. L’uomo è stato ospite al Festival della tv di Dogliani in qualità di manager di molti volti tv. Qui oltre a levarsi qualche sassolino dalle scarpe su Stefano De Martino e Amadeus, ha parlato del suo sodalizio ritrovato con Barbara D’Urso.

Lucio Presta rivela che Barbara D’Urso tornerà presto in televisione

Lucio Presto è tornato a parlare di Barbara D’Urso definendo il suo mancato ritorno in tv una storia molto complicata. Nonostante questo, l’agente dei vip c’ha tenuto a tranquillizzare i fan del caffeuccio di essere sicuro che tra poco la conduttrice di Napoli farà ritorno sui teleschermi italiani. Lucio Presta però non ha voluto fare il nome della rete in cui Barbarella potrebbe sbarcare. In merito a ciò, l’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Non c’è nessuna firma, ora Barbara si sta giustamente godendo la cosa più bella che ha ovvero sua nipote”. Sulla pace ritrovata con la conduttrice, l’agente di vip ha detto che sono stati in guerra per oltre vent’anni perché rimase male per un brutto malinteso che si era creato.