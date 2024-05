Lucio Presta bordata a Stefano De Martino e su Amadeus: “Non ci sentiamo più”

Lucio Presta è intervenuto al Festival della Tv di Dogliani dove ha parlato di Beppe Caschetto, suo rivale e agente di grandi nomi del mondo dello spettacolo. A tal proposito, l’uomo ha dichiarato che con il suo collega sono amici e di stimarlo molto. L’agente ha poi aggiunto che Beppe è più potente visto che lui ha fatto arrabbiare le persone di sinistra, centro e destra. In questa occasione, Lucio Presta ha tirato in ballo Stefano De Martino. L’ex di Belen oggi presentatore di Stasera tutto è possibile e prossimo alla conduzione di Affari Tuoi quattro anni fa tradì l’Arcobaleno Tre, società di Presta per andare nella scuderia di Caschetto. In merito a ciò, l’uomo ha detto su Stefano De Martino: “Ci siamo incontrati un giorno a una presentazione dei palinsesti, a lui ho detto ‘Chi tradisce una volta, nella vita poi tradisce sempre’. Toccherà ad altri.”

Lucio Presta accusa Amadeus di aver fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare

Intervenuto al Festival della Tv di Dogliani, Lucio Presta ha usato parole forti anche nei confronti di Amadeus dopo la sua decisione di abbandonare la sua scuderia e la Rai per traslocare su Canale Nove. L’agente ha detto di stimarlo moltissimo aggiungendo però che ha fatto una cosa che non doveva fare. L’uomo ha ricordato l’episodio avvenuto al Capodanno in Calabria quando in diretta tv disse: “Sa quello che ha fatto” in riferimento a Lucio. Parole che avrebbero ferito l’onorabilità del marito di Paola Perego. In merito a ciò, l’agente ha dichiarato le seguenti parole: “Non ci sentiamo, ma non ho nemmeno letto cose a correzione di quanto ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti, dire la verità”.