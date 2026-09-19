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Bar delle Rose dagli anni ’60 in poi. Racconti all’ombra del mitico bar della quiete

Stove na volte Giuvanne da Croce a suttete sotte u purtone.

Stove na volte il ciuccio di Maradoss oggi c’è la politica Fora Porte.

Stove na volte nu dente spuzzete ca cadette a nu povure puzzente.

Stove na volte .Angelina gambe storte ,che aveva il cuore sulle ginocchia e l’anima nella testa.Stove na volte u ciucce de Pitre di Manfredonia se fate i buoni continuo la storia.

Stove na volte ,Tuccille della Croce che faceva l’angelo giù la discesa sotto il sole, ma era per davvero un angelo di Dio.

Stove na volte Piripicchio di Barletta che veniva spesso città a fare scenette sulla Piazzetta.Stove na volte la Capa Galluccia che tutte le sere camminava sotto la luna.Stove na volte il bene e il male che non avevano nulla in comune, oggi dello stesso colore.Stove na volte u murchete nella Villa Comunale negli anni ’60 .

Stove na volte ma adesso non c’è più un pezzo di paese perduto sotto le pietre.

Stove na volte una casa di tolleranza alla fine di via San Francesco era una palazzina colorata e isolata ,ma erano gli anni della guerra.Stove na volte Matteije Sciambrignone ca tutt i sere cantave na canzone in Piazza Marconi e beveva vino.

Stove na volte a trotturuije da Pastore, dove si cresceva di giorno e di notte Lucio Dalla.

Stove na volte, l’Hotel Gargano oggi c’è ,ma chiuso in uno stato di decadenza e in prefabbricato abbandono.

tove na volte u Murchete Ittico, oggi c’è un locale poco usato.Stove na volte u trone in città quando arrivavano i nostri turisti dall’estero e i lavoratori pendolari.

Stove na volte nu nugozie vicino alla Stella ca improfumove Manfredonia.

Stove na volte ma alla prossume a jiurnete ve la racconte un’altra pagina de storije.

di Claudio Castriotta