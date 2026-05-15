Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bandiera Blu anche per due Porti del Gargano

Tra i sette porti turistici pugliesi che hanno avuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ce ne sono anche due della Provincia di Foggia.

Si tratta del porto ‘Marina del Gargano’ di Manfredonia e il porto ‘Maria della Libera’ di Rodi Garganico.

In Puglia premiati anche due approdi leccesi (Porto Turistico Marina di Leuca, a Castrignano del Capo, e Porto Turistico di San Foca, a Melendugno), uno del Brindisino (Marina di Brindisi), il ‘Cala Ponte Marina’, nel Barese, a Polignano a Mare, e il Porto Turistico Marina Resort Bisceglie nella Bat.