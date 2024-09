Balneari, proroga al 2027. Galli: “Soluzione individuata dal Governo nazionale”

STABILIMENTI BALNEARI: AVANTI TUTTA!



Come più volte annunciato , nel corso degli incontri con gli operatori del settore sipontini, il governo nazionale ha individuato una soluzione, rispetto all’annosa problematica, concernente la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.



In tal senso, “la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di delineare un punto d’equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari”.



La Commissione europea opera un riferimento esplicito agli “scambi costruttivi attraverso i quali le autorità sovranazionali ed italiane hanno raggiunto un’intesa sul quadro legislativo della riforma delle concessioni balneari ”.



In particolare, le disposizioni, inserite all’interno del decreto legge, approvato, ieri, dal Consiglio dei Ministri,pongono il Comune nella condizione di prorogare tutte le concessioni balneari in essere sino al 30 SETTEMBRE 2027, con obbligo di avviare le gare, entro il 30 giugno dello stesso anno.

Inoltre, in fase di procedura di gara, saranno privilegiati elementi valutativi, diretti ad assegnare un punteggio premiale ai concessionari uscenti o ai piccoli gestori.



Sarà considerata, pertanto, con favore, la circostanza consistente nell’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione, costituente principale fonte di reddito per se’ e per il proprio nucleo familiare, nonché la corrispondenza degli impianti alle tradizioni locali e l’offerta di servizi che valorizzino le peculiarità territoriali.



Una buona notizia, quindi, per i nostri imprenditori e per i lavoratori balneari, caratterizzanti la storia di Manfredonia, in ragione della sua collocazione geografica e della, speriamo potenziata,vocazione espansiva.

Ugo Galli Consigliere Comunale