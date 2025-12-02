Spettacolo Italia

Ballando: Luxuria contro Lucarelli, “D’Urso ti ha asfaltato”

Vladimir Luxuria contro Selvaggia Lucarelli: "Barbara D'Urso ti ha asfaltato". Scontro social dopo Ballando con le Stelle.

Fabrizio Della Corte2 Dicembre 2025
Vladimir Luxuria si schiera con Barbara D’Urso e attacca Selvaggia Lucarelli“Ti ha asfaltato”, scrive l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi riferendosi all’ultimo scontro a Ballando con le Stelle.

Tensione tra D’Urso e Lucarelli

Le polemiche tra la giudice e la concorrente non si placano: Luxuria lancia un appello affinché si metta fine alle critiche continue. “Basta con questo accanimento”, ha scritto sui social. Barbara D’Urso ha dimostrato grande professionalità durante le sue esibizioni, ricevendo consensi dal pubblico nonostante i voti bassi della giuria. La tensione tra le due resta altissima.

