Anticipazioni ‘Ballando con le Stelle’ sabato 26 ottobre 2024

La nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, in onda sabato 26 ottobre 2024, promette di essere emozionante e piena di sorprese. Tra gli ospiti speciali della serata, spicca la presenza di Elena Sofia Ricci, che si esibirà come “Ballerina per una notte”.

L’esibizione di Elena Sofia Ricci a “Ballando con le stelle”

La celebre attrice Elena Sofia Ricci sarà al centro dell’attenzione con un’esibizione speciale. La Ricci, che recentemente ha concluso le riprese della nuova fiction “Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia” in onda su Rai 1 a partire dal 28 ottobre, scenderà in pista per eseguire un free style insieme al ballerino Moreno Porcu. La canzone scelta per l’occasione è “Piccola anima” di Ermal Meta, un brano emotivo e intenso che promette di regalare un momento indimenticabile ai telespettatori.

Le coppie in gara

La serata sarà naturalmente focalizzata anche sulle esibizioni delle coppie in gara. I concorrenti, accompagnati dai loro partner di danza, sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Francesco Paoantoni e Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia; Alan Friedman e Giada Lini; Nina Zilli e Pasquale La Rocca; Tommaso Marini e Sophia Berto; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Furkan Palali ed Enrica Martelli.

La giuria e il voto

La giuria di “Ballando con le Stelle” sarà composta, come di consueto, da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith (presidente della giuria). I giudici valuteranno le esibizioni delle coppie in base a criteri come la tecnica, la grazia, la musicalità e l’interpretazione del brano. Oltre al voto della giuria, anche il pubblico avrà la possibilità di esprimere la sua preferenza attraverso il voto telefonico e online.