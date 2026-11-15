Domenica In, Mara Venier svela il suo problema di salute: “E’ importante”, la rivelazione

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Mara Venier è tra le conduttrici più amate dagli italiani. Di recente, la donna è stata ospite del podcast di Gianluca Gazzoli dove ha parlato della sua vita privata e lunga carriera. Il volto televisivo ha raccontato un retroscena in merito alla sua esperienza come conduttrice di Domenica In. La veneziana ha spiegato per quale motivo spesso indossa degli occhiali neri quando conduce il noto contenitore domenicale di Rai 1. Mara Venier ha ammesso di avere un problema di salute agli occhi, tanto da riferire le seguenti parole: “Adesso vado in onda con gli occhiali scuri. Da due anni ho un problema importante che è la maculopatia. Sono stata operata tre settimane fa di cataratta e poi ancora per la maculopatia. Ogni mese devo affrontare un intervento. Lo dico, se vado in onda senza trucco e con gli occhiali non è perché faccio la figa, ma perché le luci possono danneggiare la vista”

Mara Venier annuncia l’addio a Domenica In

La conduttrice veneziana, nel frattempo, è pronta a salutare Domenica In. In una recente intervista, Mara Venier ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione alla guida dello storico format del primo canale della tv di Stato. La donna ha dichiarato: “Dopo 18 anni di conduzione questa sarà la mia ultima Domenica In. Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno”. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione del direttore dell’intrattenimento daytime Rai, Angelo Mellole, che ha ammesso: “Se fosse davvero così, sarei costretto a trovare una soluzione alternativa… Ho delle ipotesi di un eventuale nuovo programma che cambierebbe completamente tutto…”. In rete è già iniziato il toto nomi su chi potrebbe condurre il noto programma. Alcuni portali hanno ipotizzato Rosario Fiorello ma tale eventualità è stata già smentita.

Mara Venier (Screen Youtube @bsmt_basement)