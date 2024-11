Ballando con le Stelle: Madonia fuori, la reazione della Pellegrini

L’uscita inaspettata di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le Stelle ha sorpreso sia il pubblico che i concorrenti dello show. Tra le reazioni più significative spicca quella di Federica Pellegrini, che ha espresso il suo stato d’animo tramite alcune Stories su Instagram, manifestando il suo legame con il maestro di ballo. Ora, la celebre campionessa olimpica si trova a dover affrontare una nuova sfida: adattarsi a un nuovo partner di danza in tempi strettissimi, considerato l’avvicinarsi della prossima diretta dello show. Ecco nel dettaglio come ha reagito.

Ballando con le stelle: il gesto di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, partner di Angelo Madonia nello show, ha preferito mantenere il silenzio sull’accaduto, evitando dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, attraverso una Instagram Story, ha condiviso un’emoticon eloquente: una faccina gialla con una smorfia e una benda sulla testa, simbolo di disagio e difficoltà. Questo breve gesto ha suscitato l’attenzione dei suoi follower, interpretandolo come segno di dispiacere per l’uscita improvvisa del suo maestro di ballo. Ora la campionessa olimpica dovrà costruire un nuovo rapporto di intesa con il prossimo maestro, il cui nome sarà svelato a breve dalla produzione di Ballando con le Stelle. Con la prossima diretta ormai alle porte, questa transizione rappresenta una prova impegnativa. La produzione, però, ha rassicurato il pubblico, garantendo che il cambiamento non intaccherà la competitività di Federica, confermando il massimo supporto per aiutarla a superare questa difficoltà.

