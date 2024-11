Ballando con le stelle: come sta Anastasia Kuzmina?

Brutto momento per Anastazia Kuzmina a Ballando con le stelle. La la ballerina ha infatti subito una caduta durante l’esibizione con il suo partner, Francesco Paolantoni, nella puntata andata in onda sabato 16 novembre. In seguito all’incidente, Milly Carlucci ha rassicurato il pubblico spiegando che la ballerina era stata immediatamente visitata da un fisioterapista per valutare le condizioni della sua caviglia. Nonostante il dispiacere per l’imprevisto, Anastasia ha confermato la sua decisione di proseguire la competizione.

Ballando con le stelle: Anastasia aggiorna i follower

Parlando dell’incidente subito a Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina ha fatto sapere su Instagram: “Nel momento in cui è successo non mi sono resa conto di nulla, solo davanti alla giuria ho sentito un dolore lancinante e mi sono spaventata perché non riuscivo a poggiare il peso sul piede. La buona notizia è che non ci sono fratture. Domani mi faranno una risonanza e saprò se è lesionato il legamento e quanto è grave la situazione”.

Nulla di rotto per la la ballerina

Alcune ore fa, un nuovo video pubblicato sui social ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Anastasia Kuzmina. La ballerina ha dichiarato: “Non ho fratture e non ho nulla di rotto. Ho un legamento lesionato, ma non è grave”. Attualmente, Anastasia Kuzmina non è in grado di poggiare il piede sinistro, ma ha annunciato che venerdì inizierà gradualmente a farlo. L’obiettivo è quello di recuperare in tempo per poter tornare a ballare nella puntata di sabato. Le auguriamo di cuore che possa farcela; forza Anastasia!

Anastasia Kuzmina aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute