Ballando con le stelle, è scattata la scintilla tra Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso? Lui fa chiarezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara d’Urso sta partecipando a Ballando con le stelle in coppia con Pasquale La Rocca, sin dall’inizio si è creata tra loro un’intesa davvero speciale.

Insieme si stanno impegnando moltissimo, durante le prove e in puntata si mostrano sempre più complici e affiatati. C’è chi ha insinuato che sia scattata la scintilla tra loro, rumors sui quali loro hanno più volte ironizzato. Ma qual è la verità sul loro attuale rapporto? A fare chiarezza è stato lui a Ciao Maschio, a Nunzia De Girolamo ha detto: “No, al momento non sono innamorato, sono ufficialmente single. Devo dire che sono comunque pronto ad accogliere nella mia vita l’amore”.

Pasquale La Rocca sogna l’amore oltre alla danza: cosa ha detto su Barbara d’Urso

Il maestro di Ballando con le stelle ha fatto sapere di aver dedicato la sua vita alla danza, alla carriera e ai viaggi ma adesso le sue priorità sono cambiate. Naturalmente continuerà a dare molta importanza al suo lavoro, ma vorrebbe anche trovare l’amore. La conduttrice gli ha poi fatto il gioco del ‘cosa tiene e cosa butti’ e doveva scegliere tra le ultime tre concorrenti con cui ha ballato nel programma di Milly Carlucci.

Lui tra Luisella Costamagna, Wanda Nara e Barbara d’Urso, lui ha precisato di aver vissuto tre esperienze bellissime però ha deciso di tenere la d’Urso. A detta sua è la persona con la quale si sta divertendo di più, pensa che si sta aprendo di più. Pasquale La Rocca ha poi concluso dicendo: “Mi sto godendo questa esperienza con una donna che mi sta permettendo di essere più me stesso, meno rigido, meno rigoroso“.