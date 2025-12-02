Ballando con le stelle, come sta Barbara d’Urso? Sui social mostra il referto medico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle, lei sta cercando di impegnarsi sempre di più per dare il meglio di sé puntata dopo puntata ma ha dovuto fare i conti con un infortunio.

La concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno si è fatta male alla spalle, ne ha parlato nei giorni scorsi anche a Domenica in. L’infortunio le impedirà di continuare a ballare a Ballando con le stelle? Sui social ieri si era mostrata in ospedale, dove si è fatta visitare per capire quali sono effettivamente le sue condizioni di salute, nelle scorse ore ha mostrato l’esito del referto medico ai suoi follower.

Barbara d’Urso si è fatta male alla spalla a Ballando con le stelle: sui social svela come sta

Nel referto medico si legge che la concorrente di Ballando con le Stelle per una settimana dovrà indossare un tutore, le hanno anche consigliato di fare molta attenzione. Tra le varie cose si legge: “Inizia cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita con articolarità consentita in flessione e abduzione“.

A causa dell’infortunio alla spalla Barbara d’Urso dovrà anche seguire una terapia infiltrativa, dopodiché dovrà sottoporsi ad altri controlli per capire le sue condizioni di salute saranno migliorate. Al momento non è chiaro se potrà ballare con Pasquale La Rocca nella prossima puntata di Ballando con le stelle, dipenderà da quanto tempo impiegherà la sua spalla a migliorare.