Ballando con le stelle: chi è stato eliminato nella puntata del 25 ottobre

“Ballando con le stelle”, lo show del sabato sera di Rai 1, continua ad attirare l’attenzione del pubblico. Nella serata del 25 ottobre è andata in onda la quinta puntata, che si è rivelata ricca di interessanti novità. Milly Carlucci, da brava padrona di casa, è apparsa in studio in abito nero, sfoggiando eleganza e grazia. Presente in studio anche la cinquina di giurati, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Fra una performance e una votazione la serata ha iniziato a scaldarsi, regalando momenti emozionanti ma anche esilaranti.

Le migliori esibizioni della serata

“Ballando con le stelle” è lo programma che allieta il sabato sera degli italiani. Uno show in cui il protagonista assoluto è il ballo, ma non manca spazio per confessioni intime e personali. Un percorso in cui i concorrenti hanno modo di mettersi a nudo, mostrando anche le loro fragilità, oltre che le velleità artistiche.

La quinta serata ha visto brillare Martina Colombari e Luca Favilla. La coppia ha conquistato il plauso della giuria, ottenendo un punteggio elevato: con ben 72 punti hanno scalato la classifica, posizionandosi al primo posto. La coppia ha ottenuto un tesoretto di 25 punti valido anche per la prossima settimana. Anche l’esibizione di Francesca Fialdini è stata all’altezza delle aspettative, ottenendo 49 punti. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli si sono posizionati in terza posizione, con 48 punti. Quarta e quinta posizione per Andrea Delogu e Barbara D’Urso con i loro rispettivi ballerini.

Nessuna coppia eliminata nel corso della quinta puntata

Essendo giunti alla quinta puntata viene da chiedersi quale coppia sia stata eliminata. Per il momento ancora nessuna, anche se alcuni concorrenti dovranno sfidarsi nello spareggio della prossima settimana. La giuria ha affidato il punteggio più basso a Marcella Bella che, piattandosi in fondo alla classifica, si è salvata grazie al tesoretto di 25 punti. Dunque lo spareggio di sabato 1 novembre toccherà ai concorrenti Emma Coriandoli e Beppe Convertini, rispettivamente in gara con Veera Kinnunen e Beppe Convertini.