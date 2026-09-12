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Accusato di violenza sessuale, ottiene i domiciliari. La nota dell’avvocato difensore della persona offesa

In qualità di difensore di fiducia della persona offesa nel procedimento penale che vede

indagato il ventunenne di Carapelle per il reato di violenza sessuale, ritengo doveroso

intervenire a seguito della decisione pronunciata dal Tribunale del Riesame, che ha

disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti

domiciliari nelle Marche.



Prendiamo atto, con rispetto, della decisione assunta dal Collegio e attendiamo di

conoscerne le motivazioni, nella piena consapevolezza che è nelle sedi giudiziarie, e

non altrove, che devono essere valutate le esigenze cautelari e la gravità dei fatti

oggetto del procedimento.



Non possiamo, tuttavia, nascondere la nostra amarezza e la profonda preoccupazione

per le conseguenze umane e psicologiche che tale provvedimento inevitabilmente

determina sulla mia assistita, così come per il tenore di alcune dichiarazioni rese

pubblicamente, soprattutto quando esse finiscono per investire la dignità della vittima,

esponendola a un ulteriore e ingiusto giudizio pubblico prima che i fatti siano accertati

in giudizio.



In una vicenda tanto delicata, la priorità dovrebbe essere quella di proteggere la

riservatezza, la serenità e la dignità della vittima, evitando che il processo mediatico si

trasformi in un ulteriore peso per chi ha già vissuto un’esperienza profondamente

traumatica.



Appare opportuno, a tal proposito, chiarire che il Tribunale del Riesame è intervenuto

unicamente in tema di esigenze cauteri e non sulla sussistenza dei gravi indizi a carico

dell’indagato.

Sarà il processo, nelle sedi proprie e nel rispetto delle garanzie di tutte le parti, ad

accertare la verità dei fatti e le eventuali responsabilità penali.

È proprio per questo che ritengo opportuno ricordare che è nelle aule giudiziarie che

devono confrontarsi le diverse ricostruzioni e trovare risposta le questioni giuridiche,

non attraverso dichiarazioni pubbliche o contrapposizioni mediatiche.



Confidando che il prosieguo del procedimento consentirà di accertare i fatti con piena

obiettività e nel rispetto delle garanzie processuali, restituendo centralità alla verità

giudiziaria e, soprattutto, dignità alla persona offesa.



Rinnovo l’invito agli organi di informazione e a tutti coloro che intervengono

pubblicamente sulla vicenda a tutelare rigorosamente la riservatezza e l’identità della

mia assistita, evitando la diffusione di dettagli, valutazioni o dichiarazioni che possano

in qualsiasi modo renderla identificabile, al fine di non esporla pubblicamente per

evitare di aggravare il suo stato di sofferenza.



Foggia, 11 settembre 2026

Avv. Giuseppina Moscatelli