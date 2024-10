Ballando con le stelle 2024: si parla di un flirt tra allieva e maestro

A Ballando con le stelle 2024 potrebbe sbocciare un nuovo amore. Se lo scorso anno Lorenzo Tano e Lucrezia Lando hanno fatto sognare il pubblico con la loro storia, culminata in una relazione ufficiale, la stagione in corso del celebre show del sabato sera su Raiuno, condotto da Milly Carlucci, non è da meno in termini di pettegolezzo. Questa volta, al centro dei rumors ci sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, una delle coppie più seguite e favorite per la vittoria. I due sembrano non solo in perfetta sintonia sulla pista da ballo, ma anche protagonisti di un’attenzione speciale fuori dalle telecamere, alimentando le voci su una possibile scintilla romantica.

Ballando con le stelle: la chimica tra Bianca e Giovanni

Oltre a brillare sul palco, la complicità tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è evidente e non è sfuggita agli occhi attenti dei giudici, in particolare a Rossella Erra. Sempre romantica e sognatrice, Erra ha sottolineato il forte legame che sembra unirli, lasciando intendere che tra una prova e l’altra potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale. La sua osservazione ha acceso ulteriormente le speculazioni, alimentando l’idea che il rapporto tra il concorrente e il maestro possa presto evolversi in qualcosa di più profondo.

I complimenti di Milly Carlucci

Anche se sono solo supposizioni quelle sul fantomatico flirt tra Bianca e Giovanni, una cosa è certa: la coppia è bravissima e sta continuando a stupire tanto i telespettatori quanto la giuria. La stessa Milly Carlucci ha dichiarato: “Fusione di energia, tecnica, emozione, cuore, emozioni… Il massimo di uno spettacolo, questa è la tecnica completa”.