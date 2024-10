Federica Nargi ospite a La volta buona: matrimonio in vista?

Tra i partecipanti di Ballando con le stelle 2024, una menzione d’onore va sicuramente a Federica Nargi. L’ex velina di Striscia la Notizia ha degli obiettivi molto pretenziosi, in quanto vuole vincere questa edizione del popolare talent Rai. Intervistata da Caterina Balivo a La volta buona, la soubrette ha confermato: “Ovvio che vorrei vincere”. Parlando del rapporto col suo insegnante Luca Favilla ha ammesso: “Ballando è arrivato proprio nel momento giusto della mia vita. Mi sto divertendo tantissimo e con Luca mi trovo molto bene”. Federica ha poi speso alcune parole sul suo grande amore, Alessandro Matri, conosciuto anni fa in discoteca.

Federica Nargi pensa al matrimonio?

Federica Nargi ha dichiarato: “Io e Matri non parliamo di matrimonio perché stiamo bene così”. Tuttavia, Caterina Balivo non si è accontentata delle parole di Federica e ha insistito: “Non si sa mai, magari te lo chiede come Giovanni Terzi con Simona Ventura”. Risale proprio allo scorso anno, infatti, la proposta di matrimonio da parte di Terzi alla conduttrice tv. L’ex velina tuttavia è stata ferma sulle sue convinzioni: “Non credo perché noi siamo sempre stati molto riservati sulla nostra storia e ci va bene così”. Per quanto riguarda la storia d’amore con il suo Alessandro, i due si conobbero in una discoteca di Milano, stanno insieme da oramai 16 anni e sono genitori di due figlie.

Chi è Federica Nargi

Federica Nargi è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana, conosciuta soprattutto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. Nata a Roma il 5 febbraio 1990, ha guadagnato notorietà partecipando inizialmente a concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia. Tuttavia, la svolta nella sua carriera è arrivata nel 2008, quando è diventata la velina mora del popolare programma televisivo Striscia la Notizia, ruolo che ha ricoperto fino al 2012, insieme a Costanza Caracciolo. Al momento è una delle concorrenti a Ballando con le stelle 2024: il suo maestro di ballo è Luca Favilla.